VIDEO: “¡No me griten!”, así explotó el vocalista de Coldplay ante un grupo de fans que pedía autógrafos.

“¡No me griten!”, fueron algunas de las palabras que se le escucharon decir al vocalista de Coldplay, Chris Martin, cuando un grupo de fans le pedían autógrafos y él se mostró molestó ante la forma en que lo hacían mientras salía de uno de sus shows.

El cantante fue captado durante la noche del lunes pasado mientras salía de una presentación que dio en el Palladium de Los Ángeles, como apoyo a una organización que ve la reforma penitenciaria de Estados Unidos; sin embargo, sorprendió a todos por la actitud que tomó cuando se acercaron sus seguidores.

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En el video que se viralizó, tacharon a Martin como agresivo por lo molesto y exaltado que se mostró al momento en que intentan calmarlo, pues también calificó con palabras altisonantes la presentación que acababa de dar.

Chris Martin surta com "fãs" que supostamente vendem seus autógrafos. Tenso!

pic.twitter.com/XQe7HC2GVY — Portal Coldplay🌙☀️ (@PortalColdplay_) January 21, 2020

No me griten, ¿saben?, es muy agresivo. Pregunten amable o educadamente. Traten a las personas con decencia

Luego se mostró enojado en cuanto daba los autógrafos, ya que le molestaba el destino que algunos de estos tienen porque muchos son para comercializarse en internet:

Todos estos irán al maldito eBay, siempre firmo al menos uno de estos

Finalmente, Chris Martin pidió a uno de los fans que grababa el épico momento que mostrara un poco más de respeto y bajara el teléfono con el que estaba registrando la situación, pues no sabían si él estaba enfrentando problemas familiares o haber pasado por un mal momento al dar un concierto de mala calidad, refiriéndose al error que tuvo esa noche cuando se le olvidó la parte de una canción.

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