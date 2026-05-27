System Of a Down en el Estadio GNP: Horarios de accesos al concierto, setlist y TODO lo que debes saber sobre su regreso a CDMX

Tras casi 8 años de ausencia, este miércoles se estará llevando a cabo el primero de los dos conciertos de la banda de heavy metal System Of a Down, misma que conquistó a todo el mundo con su disco debut en el año 2001 y que hizo que el público azteca sacudiera la melena.

Pero eso no es todo, pues la banda californiana liderada por Ser Tankian estará llegando junto a IDLES, una de las agrupaciones más destacadas de la actualidad y que incluso ha acercado a nuevas generaciones a los guitarrazos.

¿A qué hora es el concierto de System Of a Down en el Estadio GNP de la CDMX?

De acuerdo con la información difundida en redes, los accesos serán a las 5:00 pm, por lo que si estás en la Sección de General A o B, deberías darte prisa para estar en las primeras filas.

Por otro lado IDLES estarán presentándose en punto de las 7:50 pm y finalmente System Of a Down a las 9:00 pm.

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5:30PM | VIP Early Entry

6PM | Doors

7:50PM | IDLES

9PM | SOAD pic.twitter.com/DP6V4QlXU2 — System Of A Down (@systemofadown) May 27, 2026

Setlist de System Of a Down en CDMX

De acuerdo con las últimas presentaciones de SOAD, estas son las canciones que sonarán esta noche en el Estadio GNP de la CDMX:



Suite-Pee

Chic ‘N’ Stu

Prison Song

Aerials

Soldier Side

B.Y.O.B.

Genocidal Humanoidz

Know

Radio/Video

Hypnotize

ATWA

Needles

Bounce

Suggestions

P.L.U.C.K.

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Lost in Hollywood

Streamline

Arto

Holy Mountains

I-E-A-I-A-I-O

Toxicity

Sugar

¿Cómo llegar al Estadio GNP a tu concierto HOY?

En los últimos días el clima de la Ciudad de México se ha vuelto algo impredecible, pues de altas temperaturas pasamos a fuertes lluvias, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones para que anticipes tu llegada y no te pierdas ningún detalle de esta increíble noche.

Rutas de para llegar al Estadio GNP: