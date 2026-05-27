System Of a Down en el Estadio GNP: Horarios de accesos al concierto, setlist y TODO lo que debes saber sobre su regreso a CDMX
¡A rockear! Esto es todo lo que debes de saber sobre el concierto de System Of a Down e IDLES en la Ciudad de México:
Tras casi 8 años de ausencia, este miércoles se estará llevando a cabo el primero de los dos conciertos de la banda de heavy metal System Of a Down, misma que conquistó a todo el mundo con su disco debut en el año 2001 y que hizo que el público azteca sacudiera la melena.
Pero eso no es todo, pues la banda californiana liderada por Ser Tankian estará llegando junto a IDLES, una de las agrupaciones más destacadas de la actualidad y que incluso ha acercado a nuevas generaciones a los guitarrazos.
¿A qué hora es el concierto de System Of a Down en el Estadio GNP de la CDMX?
De acuerdo con la información difundida en redes, los accesos serán a las 5:00 pm, por lo que si estás en la Sección de General A o B, deberías darte prisa para estar en las primeras filas.
Por otro lado IDLES estarán presentándose en punto de las 7:50 pm y finalmente System Of a Down a las 9:00 pm.
🇲🇽— System Of A Down (@systemofadown) May 27, 2026
5:30PM | VIP Early Entry
6PM | Doors
7:50PM | IDLES
9PM | SOAD pic.twitter.com/DP6V4QlXU2
Setlist de System Of a Down en CDMX
De acuerdo con las últimas presentaciones de SOAD, estas son las canciones que sonarán esta noche en el Estadio GNP de la CDMX:
- Suite-Pee
- Chic ‘N’ Stu
- Prison Song
- Aerials
- Soldier Side
- B.Y.O.B.
- Genocidal Humanoidz
- Know
- Radio/Video
- Hypnotize
- ATWA
- Needles
- Bounce
- Suggestions
- P.L.U.C.K.
- Psycho
- Chop Suey!
- Lonely Day
- Lost in Hollywood
- Streamline
- Arto
- Holy Mountains
- I-E-A-I-A-I-O
- Toxicity
- Sugar
¿Cómo llegar al Estadio GNP a tu concierto HOY?
En los últimos días el clima de la Ciudad de México se ha vuelto algo impredecible, pues de altas temperaturas pasamos a fuertes lluvias, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones para que anticipes tu llegada y no te pierdas ningún detalle de esta increíble noche.
Rutas de para llegar al Estadio GNP:
- Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya.
- Metrobús: Deberás bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.
- Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.
- Vehículo particular: Deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.