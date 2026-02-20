ÚLTIMA HORA: Shakira anuncia concierto GRATIS en CDMX; fecha y todo lo que debes saber sobre su presentación
Es oficial, se confirma que Shakira ofrecerá un concierto totalmente gratis. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre su presentación.
No estamos soñando, es un hecho; Shakira ofrecerá un concierto totalmente gratis en la Ciudad de México y esto es todo lo que debes saber sobre su presentación en el país.
¿Dónde y cuándo será el concierto de Shakira en CDMX?
El concierto, el cual será totalmente gratis se llevará a cabo el próximo domingo primero de marzo a las 8: 00 pm en el zócalo de la Ciudad de México.