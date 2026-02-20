ÚLTIMA HORA: Shakira anuncia concierto GRATIS en CDMX; fecha y todo lo que debes saber sobre su presentación

No estamos soñando, es un hecho; Shakira ofrecerá un concierto totalmente gratis en la Ciudad de México y esto es todo lo que debes saber sobre su presentación en el país.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Shakira en CDMX?

El concierto, el cual será totalmente gratis se llevará a cabo el próximo domingo primero de marzo a las 8: 00 pm en el zócalo de la Ciudad de México.

