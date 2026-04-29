7 tips para llegar seguros y disfrutar el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo este Día del Niño

Estamos a tan solo un día no solo de celebrar el Día del Niño sino de vivir una de las experiencias más esperadas por todos los fans de ‘31 minutos’, así es, estamos hablando del concierto gratuito que habrá en el Zócalo de la Ciudad de México, es por eso que en esta ocasión te presentamos 7 tips para que llegues seguro y a tiempo para disfrutar este evento con los pequeños.

¿Cuáles son los mejores tips para llegar seguro y a tiempo al concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo este Día del Niño?

Antes del concierto de 31 minutos es importante que consideres ciertos puntos antes de tu llegada, es por eso que en esta ocasión te presentamos una lista con 7 tips para que llegues seguro, a tiempo y los pequeños puedan disfrutar del evento.

Antes del concierto

Toma una ruta de transporte rápida y segura

Si vas a llegar al Zócalo de la Ciudad de México en transporte público, es importante que salgas de tu casa con anticipación. La estación más cerca es la de Zócalo/Tenochtitlan, la cual es parte de la Línea 2 (Línea Azul). Si prefieres usar metrobús la línea más recomendable es Línea 4 y debes bajar en la estación Museo de la Ciudad o República de Argentina, una vez que salgas solo deberás caminar 5 minutos.

Metro CDMX|Crédito: Pexels

Considera el tiempo el auto

Ahora bien, si vas a llegar en auto es importante que utilices el GPS para revisar cuánto tiempo te harás ya que a veces hay tráfico, así que planifica tu llegada y revisa que estacionamientos son los más cercanos.

Tráfico de la ciudad|Crédito: Pexels

Utiliza ropa cómoda

Es importante que tanto tú como los pequeños utilicen ropa cómoda ya que estarán de pie, además un par de tenis y suéter es fundamental debido a que en las noches suele bajar la temperatura.

Niños abrigados|Crédito: Pexels

Lleva identificaciones

Es importante que en una mochila o bolsa pequeña lleves lo esencial, uno de esos objetos debe ser una identificación oficial ya que es fundamental cargar con ella en todo momento.

Identificaciones|Crédito: Pexels

Durante el concierto

Identifica zonas de seguridad y salidas de emergencia

Una vez que llegues al Zócalo de la Ciudad de México es importante que identifiques salidas de emergencia así como zonas seguras, esto debido a cualquier imprevisto que pueda surgir.

Acuerda puntos de encuentro

Es importante que sepas que al concierto asistirán muchas personas por lo que es fundamental que acuerdes puntos de encuentro con los pequeños, esto por si llegaran a perderse de vista.

Salida de emergencia |Crédito: Pexels

Compra agua

La hidratación es fundamental en este evento por lo que puedes comprar una botella previo a asistir o minutos antes. Además de esta comprar también puedes adquirir merch que vendan en el concierto ya que seguro los niños la van amar.

botella de agua|Crédito: Pexels

¿A qué hora será el concierto de ‘31 minutos’ en el Zócalo de la Ciudad de México?

El concierto de ‘31 minutos’ en el Zócalo de la Ciudad de México, que se llevará a cabo este próximo 30 de abril de forma gratuita dará inicio a las 19: 00 hrs (Hora centro de la Ciudad de México). Te recomendamos llegar minutos antes para evitar ser parte de la aglomeración.

