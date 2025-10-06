31 Minutos sorprende al mundo con su divertido y crítico Tiny Desk

Llegó el día que los fans estaban esperando. Se estrenó oficialmente el esperado Tiny Desk Concert de 31 Minutos, y el internet no tardó en quedar cautivado por las canciones y el enorme carisma de las marionetas y el equipo detrás del noticiero infantil. El noticiero más querido de la televisión chilena y de toda Latinoamérica ofreció un show de poco más de 20 minutos cautivadores lleno de nostalgia, sátira y música en vivo.

31 Minutos llega al Tiny Desk y conquista a todo el mundo

Con esta presentación, 31 Minutos se convirtió en el sexto artista chileno en presentarse en el legendario espacio de NPR, sumándose a nombres de alto nivel como Mon Laferte, Ana Tijoux y Rubio. El setlist incluyó clásicos como “Mi Equilibrio Espiritual”, “Bailan sin cesar”, “Calurosa Navidad”, “Mi Muñeca Me Habló” y por supuesto “Yo Nunca Vi Televisión”.

Humor con mensaje: el sello inconfundible de 31 Minutos

Los personajes de 31 Minutos siempre tienen algo que enseñarnos, pues es un programa infantil que desde sus inicios toca temáticas sociales, salud, derechos y mucho más. Fiel a su estilo, el show no se limitó a la música. Tulio Triviño abrió la sesión con una broma que de inmediato dio color a su presentación: “Esta es la primera vez en Washington DC de 31 Minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”. Y a partir de ahí mantuvo su tono característico: irreverente, ingenioso y con una dosis de crítica social.

El público quedó cautivado con la enorme creatividad y talento del equipo de 31 Minutos, pero sobre todo, aplaudió la forma en que los personajes usaron el humor para hablar sobre temas como la migración latina en Estados Unidos, sin perder el espíritu juguetón que caracteriza al programa.

Una avalancha de nostalgia y creatividad

Como mencionamos anteriormente, no todo fue música, hubo grandes apariciones entre las que destacan, Tulio, Juan Carlos Bodoque, Patana, Guaripolo, el Maguito Explosivo entre muchos otros iconos del programa, provocando carcajadas entre los espectadores.

Cabe señalar que la producción fue impecable: instrumentos en vivo, arreglos nuevos y una puesta en escena que equilibró perfectamente la comedia con la música. A unas cuantas horas de su estreno, el Tiny Desk de 31 Minutos super ya las 400 mil reproducciones y más de 15 mil comentarios en YouTube, consolidando al show chileno como uno de los Tiny Desk más comentados del año.

¿Dónde ver el Tiny Desk de 31 Minutos?

El Tiny Desk Concert de 31 Minutos está disponible de forma gratuita en el canal oficial de NPR Music en YouTube. Prepárate para reír y cantar junto a tus personajes favoritos. Si no has visto el video, te lo dejamos a continuación.

