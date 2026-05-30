Mon Laferte en el Palacio de los Deportes como parte de la gira ‘Femme Fatale Tour'; Horarios, setlist y TODO lo que debes saber del concierto

Este fin de semana se vivirá uno sin igual para la artista Mon Laferte, quien se estará presentando en el Palacio de los Deportes este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo como parte de su gira ‘Femme Fatale’ con la que se encuentra promocionando su último disco de estudio y con la que consiguió tres soldout.

Aunque Mon Laferte prácticamente lleva toda su vida dedicada a la música, no fue hasta que tuvo un boom comercial hace más de 10 años con su disco ‘Mon Laferte (Vol. 1)’ de donde se desprenden canciones como “Si Tú Me Quisieras”, “Amor Completo” o “Tú Falta de Querer”, mismas que le valieron para que el continente se diera cuenta de su capacidad como compositora y cantante, por lo que hoy está por comenzar la primera de tres noches en uno de los recintos más grandes del país.

¿A qué hora inicia el concierto de Mon Laferte en el Palacio de los Deportes de la CDMX?

Es importante que sepas que estos conciertos tendrán horarios distintos, pues los del viernes 29 y sábado 30 de mayo darán inicio en punto de las 8:00 pm y por otro lado, el de el domingo 31 será a las 7:00 pm.

Se espera que las puertas de las primeras dos presentaciones abran a las 6:30 pm y finalmente la del domingo a las 5:00 pm.

¿Cuál será el setlist de Mon Laferte en el Palacio de los Deportes de la CDMX?

De acuerdo a las presentaciones de este nuevo tour de Mon Laferte, se espera que esta noche podamos escuchar las siguientes canciones:



Mi hombre

Femme fatale

Tormento

Veracruz

My One and Only Love

1:30

El gran señor

Pornocracia

La tirana

Vuelve por favor

Química mayor

Quédate esta noche

Flaco

Supermercado

Amor completo

Esto es amor

Flor de amapola

Funeral

Si tú me quisieras

Prendele fuego

Las flores que dejaste en la mesa

Amado mío

Hasta que nos despierte la soledad

Ocupa mi piel

Amantes suicidas

Por qué me fui a enamorar de ti

Amárrame

Antes de ti

Aunque te mueras por volver

Mi buen amor

Melancolía

Otra noche de llorar

Tu falta de querer

Vida normal

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en transporte público?

La Ciudad de México puede ser una urbe bastante caótica, por lo que el transporte público muchas veces puede ser una buena opción, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones para que puedas llegar sin contratiempos.



Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos.



Si prefieres usar este transporte, tienes que bajar en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál recorre de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por cerca de 10 minutos. Llegar en Metro: Las estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.



Las estaciones más cercanas del Metro son Velódromo y Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café), misma que va de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando. Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

La opción de llegar en vehículo particular siempre es una alternativa que no se puede descartar, aunque es bueno considerar el tránsito en la zona y tu facilidad para moverte pues el Palacio de los Deportes se encuentra hacia el oriente de la CDMX en la alcaldía Iztacalco, Colonia Granjas México en el #08400 sobre la avenida Río Churubusco.