Mon Laferte, Caifanes y más: Estos son los MEJORES conciertos del fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo en la CDMX
¡Estos son los conciertos del fin de semana en la Ciudad de México que NO te puedes perder!
La música no se detiene en la Ciudad de México hoy y nunca, pues estamos por llegar a otro fin de semana de conciertos de esos que únicamente podrían vivirse en nuestra capital, siendo casa de foros masivos así como estadios pequeños donde miles de artistas se presentan año con año.
La CDMX es una de las ciudades con mayor número de conciertos, por lo que se podría decir que hay eventos para todos los gustos, por lo que te compartiremos los mejores de este fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo.
Conciertos este fin de semana en la Ciudad de México
- El fin de semana estará comandado por una de las cantautoras más destacadas de los últimos años, pues Mon Laferte se estará presentando en el Palacio de los Deportes este viernes, sábado y domingo, dejando en claro el gran cariño por su público de la CDMX.
- Una de las bandas más grandes que ha visto nuestro país, Caifanes llegarán el viernes y el sábado al Lunario del Auditorio Nacional donde podremos escuchar los éxitos que han acompañado a Saúl Hernández y compañía por más de 30 años.
- Consolidado como uno de los artistas más elocuentes y creativos, Oliver Tree llegará al Pabellón Oeste a poner todo de cabeza con sus rimas y pistas pegajosas, siendo un gran show.
- Una de las raperas más importantes en toda Latinoamérica, Ana Tijoux estará llegando al Foro Indie Rocks! este sábado en una noche donde estar quietos no es una opción pues la chilena hará que pongas las manos en el aire.
- House of Punk: El House of Vans estará viviendo un sábado lleno de guitarrazos de la mano de Sputnik, Seguimos Perdiendo, Smash-O entre más bandas que mantienen la escena viva en nuestro país.
- Una de las bandas revelación y que apuntan a ser una de las más populares en los próximos años, Culture Wars llegan al Foro Puebla promocionando su disco debut este sábado 30 de mayo.
- El rapero que ha sabido trascender entre géneros, Hadrian, estará llegando al Lunario del Auditorio Nacional para hacer sonar sus mejores rimas de la mano de un show que no te querrás perder.