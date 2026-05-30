Mon Laferte, Caifanes y más: Estos son los MEJORES conciertos del fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo en la CDMX

La música no se detiene en la Ciudad de México hoy y nunca, pues estamos por llegar a otro fin de semana de conciertos de esos que únicamente podrían vivirse en nuestra capital, siendo casa de foros masivos así como estadios pequeños donde miles de artistas se presentan año con año.

La CDMX es una de las ciudades con mayor número de conciertos, por lo que se podría decir que hay eventos para todos los gustos, por lo que te compartiremos los mejores de este fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo.

Conciertos este fin de semana en la Ciudad de México