¿Qué es una Boy Band y cuáles fueron las primeras en tener éxito?

La música ha sido una gran revolución desde sus inicios, pues inició simplemente siendo eso “música”, posteriormente se fueron agregando las voces de artistas y conforme pasó el tiempo no solo era una persona quien cantaba, sino que nacieron los grupos y muchos de ellos se hicieron bastante famosos.

¿Qué es una Boy Band?

El término “Boy Band” no es para nada nuevo, pues desde la década de los ochenta empezaron a surgir... Una Boy Band es una banda de música conformada por hombres, quienes unen sus voces para hacer un estilo único, por lo general no tocan instrumentos y son adolescentes o jóvenes, la mayoría de veces con un aspecto físico que los califica como “guapos” o con gran personalidad.

Las Boy Band más exitosas de todos los tiempos

Aunque no existe una regla en general, la mayoría de las boy band están conformadas por 5 integrantes, los cuales tienen diferentes personalidades con el fin de que cada uno le aporte su propia esencia a la banda. También se reconoce a una boy band por ser del género pop y que los chicos canten canciones fáciles de aprender que van acompañadas de coreografías.

The Jackson 5: Una de las primeras “Boy Band” más exitosas, pues se establecieron considerablemente en la industria de la música, marcando un inicio del fenómeno musical integrado por jóvenes. The Jackson 5 definieron un estilo único con armonías vocales y canciones que pegaban con sus fanáticos, quienes la mayoría eran mujeres.

The Beatles: Una banda que no necesita presentación, pues desde hace años y en la actualidad se encuentra en el gusto del público, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star, causaron gran furor entre sus fans, donde se rompió un esquema, ya que eran mujeres y hombres, no había mayorías.

Backstreet Boys: ¡Un éxito total! Alcanzaron popularidad y fama gracias a su gran talento y a que se desarrollaron en una etapa de cambio, debido a que la tecnología estaba evolucionando, gracias a eso, tuvieron un empuje más en su carrera. A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, son los jóvenes conforman a la banda, ya que aún siguen vigentes.

NSYNC: Una banda que se dio a conocer en los años noventa, Pearlman fue el visionario, pues el se encargó de reunir a 5 jóvenes promesa que revolucionarían la industria de la música, aunque sabemos, sin duda, que Justin Timberlake, creo más influencias, pues años después continuó su carrera como solista.

Jonas Brothers: Talento para una nueva generación, aunque los tres hermanos Jonas, no tenían coreografías y tocaban instrumentos, su éxito fue rotundo, pues se adentraron en la industria para generar fanáticos de una nueva generación, además de la música, también incursionaron en el cine y la televisión.

One Direction: Una de las Boy Band más reconocida de los últimos tiempos, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson causaron una revolución en la música, pues su música estuvo al alcance de millones, podemos decir que ellos hicieron que renaciera el concepto “Boy Band” en el año 2010.

BTS: Los encargados de definir totalmente el concepto “Boy Band”, pues son jóvenes que han marcado gran diferencia ¿Por qué?, es simple su fama ha sido totalmente internacional y sus éxitos musicales no tienen punto de comparación, pues a pesar de que su música no es en inglés, cada una de sus canciones es coreada por sus fanáticos y fanáticas.

