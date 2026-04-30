5 tips para evitar las estafas en la compra de boletos liberados de BTS en Mexico

Cada vez crece más la emoción de ARMY para presenciar el concierto de BTS en México, por lo mismo, igual crece la desesperación por querer adquirir una entrada para estar en uno de sus tres shows que presentarán, por lo que se ha desatado una ola de compras precipitadas y hasta de estafas, por lo que te recomendamos tener precaución antes de concretar la compra.

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En las últimas horas se ha informado de una posible liberación de boletos en plataformas oficiales por lo que comienzan los riesgos de engaños debido a que vendedores se aprovechan de esta oportunidad y ofrecen entradas con costos elevados o entradas falsificadas.

A continuación te dejamos 5 consejos esenciales para proteger tu dinero y asegurar tu lugar en uno de los conciertos más esperados del año.



Compra en sitios oficiales:

Como te lo mencionamos anteriormente, es posible que se liberen algunos boletos para el concierto de la banda surcoreana por lo que te recomendamos estar atento al sitio web oficial de la boletera para atrapar este momento y hacer la compra rápidamente, ya que al ser un evento sumamente cotizado, podrían agotarse inmediatamente. Asimismo, evita entrar a enlaces sospechosos o compartidos en redes sociales. Prioriza la boletera oficial, pues es la única que cuenta con estas entradas.

Desconfía de los precios:

Hay ocasiones que los boletos se pueden encontrar a la venta en redes sociales o personas que según “son amigos de un amigo” que ofrecen las entradas muy por debajo del precio en que estuvieron a la venta, por lo que debes tener cuidado, ya que, podría tratarse de un ticket falso. Los estafadores suelen atraer con “ofertas irresistibles”.

No hagas transferencias directas:

Al tener verificados algunos vendedores que ofrecen boletos y piensas hacer la compra directamente con estas personas, recuerda proteger tu dinero, evita realizar depósitos o transferencias sin protección. Usa métodos de pago con garantía o reembolso.

Verifica el perfil del vendedor:

Si compras en reventa, revisa el historial, comentarios, perfil y actividad de esta persona o empresa. Recuerda si tiene poco de que creó su perfil o no cuenta con referencias es una alerta roja de que podría tratarse de estafa.

Pide comprobantes reales:

Solicita capturas, correos de confirmación o incluso videollamadas para validar la autenticidad del boleto.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en México como parte de su gira en Latinoamérica para presentar su Arirang World Tour 2026 este 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP en la Ciudad de México a las 20:00 horas.

Cabe recordad que la última visita de BTS a México fue en 2017 en KCON México, en la Arena Ciudad de México, por lo que en esta ocasión su arribo a un espacio más amplio genera gran expectativas, por lo que si tienes boletos te recomendamos llegar con anticipación, mientras que si aún estás con la esperanza de encontrar alguna entrada, toma tus precauciones para no caer en estafas.