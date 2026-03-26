Rosalía PREOCUPA a sus fans tras abandonar el escenario a mitad de un concierto: este es su estado de salud

La cantante Rosalía tuvo que abandonar el escenario en pleno concierto en Milán luego de revelar que sufría de una grave intoxicación alimentaria durante el LUX Tour. La española tuvo que detener su espectáculo luego de dar a conocer que se sentía muy mal, además reveló a sus fanáticos que había vomitado en los vestidores y reconoció que, ella había hecho todo lo que estuvo en sus manos para seguir, pero al parecer simplemente no pudo, sin embargo, su estado de salud es estable ya que el calendario de su gira sigue sin tener alguna modificación.

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Rosalía explica por qué tiene que detener el concierto

“Intente hacer el show, pero he estado enferma, he tenido una gran intoxicación alimentaria, me encuentro muy mal, tengo muchas ganas de hacer el sho, quiero darlo todo en el escenario, pero si tengo que parar en un momento, deberé detenerme”; informó la cantante española en un punto del concierto, sin embargo, al final terminó por disculparse y decidió irse debido a que se sentía muy mal, entre lágrimas, la española se retiró del escenario.

¿Cuándo es la gira de Rosalía en México con su LUX World Tour?

Arena VFG en Guadalajara el sábado 15 de agosto de 2026

Areba VFG en Guadalajara el domingo 16 de agosto de 2026

Arena Monterrey, Monterrey el miércoles 19 de agosto de 2026

Palacio de los Deportes, CDMX el lunes 24 de agosto de 2026

Palacio de los Deportes, CDMX el miércoles 26 de agosto de 2026

Viernes 28 de agosto de 2026 el viernes 28 de agosto de 2026

Palacio de los Deportes, CDMX, el sábado 29 de agosto de 2026

¿Cuáles serán los precios para el LUX World Tour de Rosalía en la CDMX México?

$4,947.50: PIT

$3,211.40:Floot

$6,600.50: Nivel B

$2,715.50: Nivel C

$1,971.59: Nivel D

$1,599.50: Nivel E

$1,227.50: Nivel EE

¿Cuál es el SET LIST que está cantando Rosalía en su LUX World Tour?

Sexo, Violencia y Llamas, Reliquia, Porcelana, Divinize, MIo Crosto, Piange Diamanti, Berghain, SAOKO, La Fama, La Combi Versace, De Madrugada, Jeanne, El Redentor, Cover, Confessional Engagement, La Perla, Sauvignon Blanc, La Yúgular, Dios Es Un Stalker, Memória, Rumbda del Perdón, La Noche De Anoche, Bizcochito, Despecha, Novia Robot, Fou ranni y Magnolias.