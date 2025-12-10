ÚLTIMA HORA: Rosalía anuncia más fechas de conciertos en CDMX

La artista española, Rosalía , que recientemente lanzó su álbum LUX, ha sumado más fechas a su gira por México luego de haber agotado entradas en poco tiempo. El Palacio de los Deportes en Ciudad de México suma a sus fechas 28 y 29 de agosto de 2026, Guadalajara con su recinto Arena VFG agrega 16 de agosto mientras que se suma un lugar más: Arena Monterrey con el día 19 de agosto.