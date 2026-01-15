Más de 60 años haciendo ROCK: En pleno 2026 estas son las bandas de 10 bandas que siguen activas

El género del rock es uno de los más escuchados y sobre todo con más historia, es por ello que, aquí te diremos cuáles son las bandas de este ritmo musical que tienen más de 60 años y que además siguen activas, algunos de sus cantantes han partido de este mundo, pero su legado queda como un sello en la memoria de sus fanáticos, quienes heredan este gusto a sus hijos y nietos.

¿Cuáles son las bandas de Rock más viejas que siguen acitvas?

Sin duda alguna, quien ocupa el puesto número 1 en esta lista, es la banda de The Rolling Stones. Este grupo se formó en 1962 y siguen activos a la fecha. Con Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards, el conjunto musical sigue deleitando con su música a sus millones de seguidores a nivel global.

Una de las bandas de Rock pioneras en este género es Lynyrd Skynyrd; este grupo se creó en 1964, y además sigue en pie, porque lleva en activo más de 60 años. Sin embargo, es un conjunto que ha atravesado por varias tragedias y muchos cambios en su elenco principal.

Uno de los veteranos del hard-rock son Scorpions; quienes siguen tocando a más de 50 años de que la banda fue creada; además siguen haciendo giras en todo el mundo.

En 1968 Deep Purple fue creada, y este grupo tiene algo muy especial, puesto que, fue una de las piezas clave para que surgiera el hard-rock y el heavy metal. A más de 50 años de su fundación, el conjunto sigue activo en pleno 2026.

The Cure nació en 1976 y en pleno 2026 sigue activa; es uno de los grupos más longevos del rock. El grupo lo comanda Robert Smith; además ha atravesado por varios géneros como: el dark pop, goth rock y el post-punk.

Pasamos con The Damned que fue creada en el año de 1976 y sigue activa en el presente 2026. Este grupo fue de los pioneros en el género del punk británico; sin embargo el Rock ha sido su estilo principal, el cual los ha mantenido a la fecha.

Para 1976 nació otra banda que sigue activa, hablamos de Foreigner, quienes son los creadores de uno de los himnos del rock con su tema “iWant to Know What Love Is”. De hecho, este conjunto tiene programadas varias fechas para Europa y Latinoamérica.

No podemos dejar a un lado a Iron Maiden, quien es un sinónimo del Heavy Metal de las más importantes. Este grupo británico sigue con su “Run For Your Lives Worlds Tour”, en Argentina.

AC/DC se creó en 1973 gracias a los hermanos Malcom y Angus Young, por lo que, este grupo sigue haciendo historia a más de 50 años de haber sido fundado. Los australianos mantienen su vigencia con giras masivas y un repertorio que funciona como un manual de lo que debes escuchar si eres fanático del hard-rock.

Judas Priest es una de las piezas fundamentales del heavy metal, creada en 1969 y con más de 50 años de historia, la banda sigue activa con giras y sacando material nuevo para todos sus seguidores.

