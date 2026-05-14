Dua Lipa inmortaliza México: estrenará película de sus conciertos en CDMX : Fecha, horario y dónde ver

A través de redes sociales Dua Lipa dio un anuncio inesperado que sorprendió a sus fans, principalmente a los mexicanos, pues reveló el lanzamiento oficial de End Of An Era “Live From Mexico” que fue parte de su gira mundial.

La película mostrará momentos de sus tres presentaciones que realizó en el Estadio GNP que reunió a más de 60 mil asistentes y las cuales se llevaron a cabo como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour a finales de noviembre y principios de diciembre del 2025, asimismo, revelará varias escenas icónicas que vivió la intérprete en la capital mexicana.

La cantante compartió un mensaje donde expresó lo importante que fueron esas fechas para ella y aseguró que ahora esos momentos podrán disfrutarse “por siempre”.

Podamos disfrutar de estos shows por siempre jamás, ¡los amo! Ah, y solo porque no puedo esperar… End Of An Era (Live From Mexico) YA

¿Cuándo y a qué hora se estrena End of an Era (Live From Mexico)?

En el mensaje que publicó la cantante reveeló que la película concierto se estrenará el próximo 21 de mayo a las 6:00 p.m. BST a través de su canal oficial de YouTube, asimimso, indicó que lanzará un álbum en vivo el cual también estará disponible en plataformas digitales a partir del 22 de mayo. Tras el anuncio, los laanzamientos musicales de Dua Lipa se han convertido en tendencia y conversación digital, de igual modo, ha generado grandes expectativas de los fans de la cantnate.