ENHYPEN anuncia gira mundial y confirma concierto en México: Fechas, precios y todo lo que se sabe

ENGENE, no están soñando, es real. La agrupación de k-pop ENHYPEN confirmó su gira mundial “Blood Saga”, que incluirá un esperado concierto en la Ciudad de México el próximo 11 de julio de 2026. Se sabe que el tour dará inicio el 1 de mayo en Seúl y recorrerá Asia, América y Europa. Con estos eventos, el grupo surcoreano busca consolidar su presencia a nivel global, algo que emociona a miles de fans mexicanos que esperaban su visita desde hace años.

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ENHYPEN dará una gira global que incluye a Latinoamérica

“Blood Saga” será todo un fenómeno y sin duda un evento imperdible para los fans, pues se trata de una de las apuestas más ambiciosas del grupo, pues asistirán a las ciudades más grandes e importantes del mundo. La inclusión de México no solo confirma el enorme crecimiento que ha tenido el género del K-pop en esta región, sino que además demuestra el enorme impacto que tiene el fandom latino.

Fecha en México: lo que debes saber

La cita será el próximo 11 de julio de 2026 en la Ciudad de México. El evento promete ser uno de los conciertos más importantes del año para el género. Aún no se confirma el recinto en el que se llevará a cabo, pero todo apunta a que será uno con gran capacidad, considerando la alta demanda que se espera. Se cree que también es posible que se abran más fechas, por lo que no se descarta una segunda presentación, dependiendo de la respuesta del público.

ENHYPEN CDMX: Precio de boletos

La noticia es demasiado fresca, por lo que aún no se revelan demasiados detalles. Aunque no hay información, si nos basamos en datos de conciertos anteriores, podemos intuir que los precios rondarán entre los 700 y los 3,000 pesos. Recuerda que dependerá mucho del recinto y beneficios como soundcheck, mercancía exclusiva o acceso anticipado.

Lo que sigue para el fandom ENGENE

La preventa y venta general de los boletos se anunciará en las próximas semanas y aquí tendremos toda la información para ti, por lo que te recomendamos mantenerte atento para no quedarte fuera. Lo único que es seguro es que México se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del 2026. Y si algo es seguro, es que la energía del ENGENE hará de este concierto una noche inolvidable.

