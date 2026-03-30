Fans de BTS acampan meses antes del concierto… y les cae la autoridad

El furor se siente en el aire a nivel mundial desde que se anunció que BTS realizaría una gira mundial. Argentina no fue la excepción y, para lograr ser los primeros en entrar al recinto, varios fans comenzaron a acampar afuera del Estadio Único de La Plata meses antes de los conciertos programados para el 23 y 24 de octubre de 2026.

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Parecía ser un excelente plan, pero la ilusión terminó rápidamente cuando autoridades locales realizaron un operativo y desalojaron a los seguidores. Las autoridades señalaron que está estrictamente prohibido ocupar la vía pública.

El campamento que sorprendió a todos

Un grupo de ARMY tenía muy en claro ser los primeros en entrar al estadio; sin embargo, eso no es algo raro, ya que en todas partes del mundo hay fanáticos que acostumbran a darlo todo por ver a sus artistas favoritos. Sin embargo, esta noticia llamó mucho la atención, pues ellos decidieron instalar las carpas en las inmediaciones del estadio… ¡Sin siquiera haber iniciado la venta de boletos! Pero no solo fue eso, sino que lo hicieron casi 6 meses antes de la fecha del concierto.

El desalojo y la reacción de autoridades

Creyeron que lo habían logrado, pero la emoción les duró poco, pues el personal de Control Urbano intervino y desalojó a los fans, dejando claro que no se puede acampar en la vía pública. Aunque no se reportaron incidentes, el momento abrió el debate sobre los límites del fanatismo y la organización de eventos.

La otra polémica: el estadio no convence

Por el otro lado, también hay algo de inconformidad por parte de fans. Un sector del fandom considera que el Estadio Único de La Plata no tiene la capacidad suficiente para la demanda y que se debería reconsiderar el cambio de recinto. De hecho, ya han impulsado una campaña en redes para que los conciertos se trasladen al Estadio Monumental, que puede albergar a más de 80 mil personas.