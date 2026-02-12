¿Te la sabes? Toluca cumple 109 años de haberse fundado y esta es la historia de “La cumbia de los trapos”, la canción que llevaron a la fama y que se canta en el Nemesio Díez

Los aficionados del Deportivo Toluca Futbol Club están de fiesta y de manteles largos puesto que, el 12 de febrero, pero de 1917 se fundó este equipo; sin embargo, desde hace dos torneos, una canción que fue llevada a la fama gracias a que jugadores como Alexis Vega o Héctor Herrera entonaban tras ganar un partido y posteriormente un campeonato, es “La Cumbia de los Trapos”, un himno que se entona y se siente en el Estadio Nemesio Diez, pero ¿cuál es la historia de este tema?

¿Cuál es la historia de “La Cumbia de los Trapos”?

La canción “La Cumbia de los Trapos” se ha convertido en un sello de la afición del Deportivo Toluca Futbol Club, pero alcanzó la fama luego de que el Chorizo Power alzara recientemente dos campeonatos. Este tema fue creado en el año 2000 y lo hizo el grupo Yerba Brava, tema que está incluido en su disco Cumbia Villera.

Este tema se transformó en un fenómeno que fue apropiado por las barras bravas y aficiones de clubes en América Latina, específicamente en Argentina donde su ritmo conquistó a las aficiones del futbol. Su primera llegada oficial a un equipo de balompié se dio en el 2002 cuando Boca Juniors lo cantó luego de hacerse con la Liga Argentina, y posteriormente la Selección Argentina como su himno cuando alzaron la Copa del Mundo del Mundial de Qatar en 2022 con Lionel Messi como su máximo referente.

El Toluca también adoptó “La Cumbia de los Trapos”

El Toluca comenzó a cantar este tema cuando su campeonato número 11 llegó al Torneo Clausura 2025, y fue en un video donde se vio cómo Alexis Vega y Héctor Herrera la entonaban tras ganar un partido, pero cobró fama cuando se hicieron campeones. El ritmo de esta pieza musical siguió en el Estadio Nemesio Diez cuando los Diablos Rojos alzaron la 12, y con ello de igual manera el primer bicampeonato del club en el Apertura 2025.

Letra de “La Cumbia de los Trapos”

Se viene el fin de semana

Todo a la cancha vamos a ir

Ya está todo preparado

El Bombo y el trapo para salir

Al Equipo que tiene más aguante

¡Toluca!

Lo llevó dentro del corazón

Saltando, cantando, prendidos los trapos

Dejamos el alma

En el tablón

Y dale, dale Ro, dale Ro

Y dale dale Ro, dale Rooo

Borracho, yo voy cantando

Con mis amigos voy festejando un triunfo más

Loco, soy por el Rojo

Te sigo a muerte por donde vas

Porque la vuelta queremos dar

Queremos dar