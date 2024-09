¿Cuáles son las mejores canciones de Metallica? La IA responde

Todavía quedan dos días más de conciertos de Metallica, que se llevaran a cabo el próximo 27 y 29 de septiembre en la CDMX como parte de su “M72 World Tour”. Metallica sigue siendo una de las bandas de Metal favoritas de todos los mexicanos y es comprensible, pues es una de las más exitosas dentro de los géneros del heavy metal y thrash metal. La banda nació en los años 80 y tienen más de 40 años de trayectoria.

A lo largo de los años, la banda ha logrado juntar a diferentes generaciones de fanáticos. Si les preguntas a los distintos seguidores del grupo es muy difícil que se pongan de acuerdo en cuál es el mejor disco o la mejor canción. Y es por eso que se le preguntó a la inteligencia artificial sobre el tema para que hiciera una lista de las mejores canciones de Metallica, puede que esto no termine con la discusión, pero es interesante conocer sus respuestas.

¿Cuáles son las mejores canciones de Metallica según la IA?

Enter de Sandman. La canción de 1991 tenía que estar en la lista y es que con este tema Metallica tuvo el éxito comercial que le ayudó a llegar a gran parte de la audiencia que tiene hoy en día. El riff de la canción es tan memorable que cualquiera puede reconocer de qué grupo se trata.

Master of Puppets. De 1968, una de las piezas de la banda que la mayoría de los fanáticos consideran como la mejor. Esta canción es un claro ejemplo de la complejidad y técnica de la banda. Es tan emblemática que es un digno representante del Thrash Metal, un himno para muchos y también un tema considerado por la crítica como una de las mejores canciones de metal de todos los tiempos.

One. La canción pertenece al álbum ”...And Justice for All” de 1988 y se convirtió en el primer sencillo de Metallica en ganar un Grammy. Este es uno de sus temas con mayor equilibrio entre melodía y agresividad. Y no dejemos atrás la potente narrativa que hay detrás de la letra, pues nos cuenta la historia de un soldado gravemente herido en la guerra.

Nothing else matters. Una de sus baladas que se encuentra totalmente alejada del metal. Esta canción se convirtió en 1991 en uno de sus mayores éxitos comerciales gracias a su letra conmovedora con un lenguaje completamente universal.

