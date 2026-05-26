¿Murió Barry Gibb, integrante de Bee Gees? Este es el video que lo confirmaría

En las últimas horas, las redes sociales han encendido la preocupación de todos los melómanos, tras darse a conocer la supuesta muerte de Barry Gibb, legendario integrante de la emblemática agrupación de la década de los 70 Bee Gees. Ante la incertidumbre, ha comenzado a popularizarse un cierto video en el que supuestamente se confirmaría la muerte del músico.

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¿Qué se sabe sobre la supuesta muerte de Barry Gibb integrante de los Bee Gees.

Fue el pasado domingo que se divulgó la noticia de que el exlíder de los Bee Gees fallecería a la edad de 79 años, luego de que una supuesta página de redes sociales diera a conocer la noticia, superando rápidamente el millón de visitas, e incluso se compartió un video que mostraría la supuesta muerte.

No obstante, es importante destacar que, después de viralizarse la publicación, la familia del músico saldrá a desmentir la noticia e informará que el legendario músico se encontraba en excelente estado de salud, advirtiendo que su legado habría sido víctima de fake news.

¿Qué es de la vida de Barry Gibb?

Actualmente, se ha revelado que el integrante de Bee Gees radica en Miami Beach, Florida, y se encuentra en un gran estado de salud, manteniendo una vida activa e incluso realizando apariciones esporádicas en diversos programas de televisión y llevando a cabo acciones benéficas, motivo por el cual su familia ha tenido que salir a revelar que el cantante se encuentra bien y desmentir las publicaciones realizadas por dicha página de redes sociales.

¿Por qué se dio la separación de Bee Gees?

Recordemos que la emblemática agrupación vivió su disolución definitiva en 2003, después de años de rupturas y conflictos internos y tras la inesperada muerte de Maurice Gibb en enero de 2003, que llevó a Barry y Robin a anunciar el fin del proyecto Bee Gees. Posteriormente, a la edad de 62 años, Robin Gibb falleció un 20 de mayo de 2012 tras una larga batalla contra el cáncer.