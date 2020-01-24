Angelina Jolie arremete contra las ‘Fake News’ y se vuelve su enemiga número uno; descubre lo que declaró.

Todo mundo tiene en cuenta que las Fake News son uno de los males digitales más grandes del siglo XXI. La distorsión de los mensajes es utilizados por líderes de opinión para persuadir a las personas a tomar una decisión que acaba favoreciendo un fin que no siempre podría ser el indicado.

Esto lo tiene en cuenta Angelina Jolie, quien se ha aliado con la BBC y con Microsoft Education, para declararle la guerra a las personas más vulnerables del internet: los jóvenes que no verifican las fuentes.

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La actriz coproducirá el programa BBC My World, que no será otra cosa que pequeños documentales con información importante para los jóvenes que tengan 13 años en adelante. El contenido enseñará como se verifica una noticia y, de igual manera, como se hace para tener un pensamiento más crítico.

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Como madre, me alegra poder apoyar un programa cuyo propósito es ayudar a los adolescentes a aprender más sobre las vidas de otros jóvenes alrededor del mundo y conectar los unos con los otros

De acuerdo con Angelina Jolie el programa desarrollará formas para encontrar la información verdadera y herramientas que son necesarias para marcar una diferencia en cuanto al uso que se le dan a las redes sociales.

Finalmente, destaca que BBC My World se transmitirá en el canal más visto de Reino Unido. Sin embargo, los internautas que no residan en alguno de los países pertenecientes a la Gran Bretaña e Irlanda del Norte podrán tener acceso a la iniciativa de Angelina Jolie a través de YouTube, en donde lo subtitularán a más de 40 idiomas.

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