Festivales de Música y conciertos en la Ciudad de México cambian para siempre: Prohíben tocar estas canciones

El tema de los conciertos en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México han dado mucho de qué hablar en los últimos años, sobre todo porque semana a semana se vive una gran cantidad de eventos musicales, siendo que todo tipo de géneros suenan en grandes y pequeños foros.

Hoy en día la CDMX es considerada como una capital cultural y aunque sería un tema bastante sensible definir lo que es apropiado y no dentro del arte, se ha dado a conocer que los narcocorridos han sido prohibidos en cualquier espacio público de la delimitación del país al igual que cualquier manifestación musical que haga apología al delito o destaque a grupos criminales.

Prohíben narcocorridos en la Ciudad de México

Esta decisión se habría tomado con el fin de proteger a los menores de edad y evitar discursos de violencia, aunque por otro lado hay quienes consideran que este tipo de prohibiciones sería censura, pues a través de los años los corridos han estado presente en la cultura musical mexicana y al igual que muchos géneros, este ha sido dividido en subgéneros como los hoy populares "corridos tumbados" que se mueven con la cultura, tal como las series y películas.

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Hoy en día hay exponentes mundiales que se han consolidado en la música regional mexicana, tal como Junior H, Peso Pluma o Natanael Cano por mencionar algunos.

El debate sobre lo que representan los narcocorridos cada vez es más intenso dentro de la cultura mexicana, pues hay quienes los defienden aseguran que es parte del legado cultural, por otro lado, hay quienes aseguran que fomentan mensajes poco positivos, aunque en un contexto como el que se vive hoy en día este toma un resignificado.

Lugares de la CDMX donde NO pueden sonar narcocorridos:

De acuerdo con la ley narcocorridos están estrictamente prohibidos en los siguientes espacios públicos:

