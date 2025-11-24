POLÉMICA: Corridos Tumbados de Natanael Cano suenan en el Flow Fest 2025, ¿Será multado?

La noche del domingo 23 de noviembre, el siempre polémico cantante de corridos tumbados, Natanael Cano realizó su tan esperada presentación en la Ciudad de México como parte del Coca Cola Flow Fest y para sorpresa de muchos, “El Nata” interpretó algunas de las canciones “prohibidas”.

Fue en punto cuando Natanael Cano subió al escenario principal para ofrecer un show que prometía mucho y a decir verdad, las decenas de miles de fanáticos que se reunieron lucían más que impacientes por escuchar las canciones del artista de 24 años, aunque hubo una en específico que se robó la atención de los asistentes: ‘Cuerno Azulado’.

¿Natanael Cano puede cantar Cuerno Azulado?

Esta canción ha generado polémica desde que salieron avances en streaming, tal fue el revuelo que con tal de evitar problemas legales, la canción nunca fue publicada de manera oficial y aunque esto parecía que la mantendría en el olvido, la convirtió en una canción de culto para los fanáticos de los corridos tumbados.

Ante las crecientes tensiones e incertidumbre que se ha mantenido en México respecto a los corridos que hagan apología al delito, Natanael Cano cantó ‘Cuerno Azulado’ durante su presentación en el Coca Cola Flow Fest, dejando uno de los momentos más intensos del día y a decir verdad, de el festival.

Durante su presentación pudimos escuchar canciones como ‘Mi Bello Ángel’, ‘Ya te olvide’, ‘Como es Arriba es Abajo”, “Toro Encartado”, “El Diablo”, entre otras, pero uno de los momentos que más emocionaron al público fue cuando uno de sus mayores socios musicales, Gabito Ballesteros subió al escenario con quien cantó uno de sus éxitos de este 2025 “Perlas Negras”, quienes además interpretaron “Cuerno Azulado”.

¿Cuál será la multa a Natanael Cano por cantar Cuerno Azulado?

En la Ciudad de México (donde se realizó el Flow Fest este 22 y 23 de noviembre) no hay una multa específica por cantar narcocorridos. Fuera de la capital, suelen haber multas muy elevadas y varían según el estado, llegando a cientos de miles o incluso millones de pesos, y dependen de si la canción apología el delito.

De momento el equipo de Natanael Cano no se ha pronunciado respecto a su presentación en el Coca Cola Flow Fest o las posibles consecuencias legales que su repertorio pueda traerle, tomando en cuenta que hace unas semanas el también cantante corridos tumbados Junior H fue vetado de ciertos municipios por sus canciones.

