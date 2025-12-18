“La fiesta de electrónica más grande del mundo” llega a CDMX para recibir el Año Nuevo 2026

Si aún no tienes planes para Año Nuevo, prepárate porque la CDMX será la sede de “La Fiesta de Electrónica Más Grande del Mundo”. Así es, el 31 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, el emblemático Paseo de la Reforma se convertirá en una enorme discoteca al aire libre para despedir como se debe al 2025 y dar la bienvenida al Año 2026 con mucha música, baile y un espectáculo visual sin precedentes. Lo mejor es que la entrada será completamente gratuita y el evento está pensado para que puedan asistir personas de todas las edades.

¿Cuándo y dónde será la fiesta de electrónica en CDMX?

La fiesta promete llenar la popular avenida de beats electrónicos, pantallas, luces y miles de asistentes. Desde temprana hora, el ambiente irá subiendo de intensidad hasta llegar al conteo final de Año Nuevo, acompañado todo el tiempo por música electrónica en vivo.

En años anteriores se han hecho magnoeventos como este con la misma idea de reunir multitudes que buscan una forma distinta —y muy energética— de cerrar el año.

Paseo de la Reforma se convertirá en una mega discoteca

La experiencia promete ser inmersiva. Reforma será intervenida con un despliegue técnico de gran escala, pensado para ofrecer un espectáculo visual y sonoro a la altura de los más grandes festivales internacionales. Entre lo que podrás disfrutar se encuentra:



Show de luces y láser sincronizados con la música.

y láser sincronizados con la música. Sistema de sonido de alta potencia, diseñado para espacios abiertos.

de alta potencia, diseñado para espacios abiertos. Bailarines en escena, que acompañarán el ritmo de la noche.

El objetivo de todo esto es que se cree una atmósfera festiva que irá más allá de un simple concierto. Una experiencia completamente diferente.

¿Qué tipo de música habrá?

Como bien lo menciona el nombre oficial del evento, este cuenta con una propuesta musical centrada en distintas vertientes de la música electrónica, combinando estilos para mantener la energía durante varias horas. La idea es que tanto fanáticos del género como curiosos puedan disfrutar, bailar y cerrar el año en comunidad.

Lo mejor de todo es que esta noche busca crear un ambiente familiar, que puedan disfrutar absolutamente todos.

También te puede interesar: ¡Iñárritu regresa con todo! Se estrena el nuevo tráiler de Digger, su esperada película con Tom Cruise