¡Iñárritu regresa con todo! Se estrena el nuevo tráiler de Digger, su esperada película con Tom Cruise

¡Buenas noticias! Alejandro González Iñárritu está oficialmente de regreso y lo hace con una de sus apuestas más inesperadas. Hace unos momentos, este 18 de diciembre, el director mexicano sorprendió al mundo con el estreno del primer tráiler de Digger, su nueva película protagonizada por Tom Cruise. Puede que al escuchar el nombre del actor imagines una cosa, pero la verdad, esta cinta es algo totalmente alejado de lo convencional. El filme llegará a los cines el 2 de octubre de 2026.

Aquí te dejamos el trailer:

¿De qué trata Digger, la nueva película de Iñárritu?

Hubo algunos rumores en torno al nuevo filme del director mexicano. En un inicio se creía que la historia sería sobre una figura poderosa que intenta convencer al mundo de que es un salvador; sin embargo, el propio Iñárritu salió a desmentirlo. En palabras del director mexicano, Digger es “una comedia salvaje de proporciones catastróficas”, una película completamente desbordada, caótica y, sobre todo, absurda.

El tráiler refuerza por completo esa idea: vemos a Tom Cruise bailando con una pala, usando botas vaqueras, dentro de lo que parece ser un departamento o una bodega algo vacía y empolvada. No hay explosiones ni acrobacias imposibles, sino que, por el contrario, se percibe una energía extraña, casi surrealista, que apunta a algo que nunca antes habíamos visto.

Tom Cruise como nunca lo habías visto

Uno de los puntos más llamativos del proyecto es la transformación de Tom Cruise. Aunque en el tráiler no apreciamos mucho de su caracterización y su trabajo actoral, podemos percibir por completo algo que nunca habíamos visto en el actor. Iñárritu incluso ha declarado que trabajar con él le reveló un rango actoral que no había explorado antes como director.

Esto muestra un contraste total con la imagen habitual del actor, más ligada a la acción y el espectáculo, y abre la puerta a una faceta mucho más irreverente.

El gran regreso de Iñárritu al cine

Digger es la primera película de Iñárritu desde Bardo (2022) y su regreso al cine tras su etapa más introspectiva. Recordemos que el cineasta mexicano es ganador del Oscar por Birdman y The Revenant, por lo que la expectativa que hay en la película es enorme.

¿Qué opinas de este pequeño avance?

