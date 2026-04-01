Fan Fest Monterrey 2026: fechas, sede y cuánto podría costar vivir el Mundial sin ir al estadio

Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dentro de poco se llevará a cabo el FIFA Fan Festival Monterrey 2026. Este se celebrará en el Parque Fundidora y se convertirá en uno de los puntos clave para disfrutar los partidos en vivo, conciertos y actividades sin necesidad de entrar a un estadio. Por el momento no se han revelado los precios oficiales, pero se espera que el acceso sea gratuito o con costos accesibles, como en ediciones anteriores.

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Como ya mencionamos, el evento se llevará a cabo en el Parque Fundidora, ubicado en Av. Fundidora y Adolfo Prieto, uno de los espacios más emblemáticos de Monterrey. Este lugar es perfecto, pues combina historia industrial, áreas verdes y vistas icónicas como el Cerro de la Silla, lo que lo convierte en el escenario perfecto para recibir a miles de aficionados que vienen de todas partes del mundo.

Fechas: ¿cuándo será el evento?

La buena noticia es que el Fan Fest se realizará durante toda la duración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual, recordemos, se celebrará entre junio y julio. Dicho de otra forma, significa que podrás asistir prácticamente todos los días para ver partidos en pantallas gigantes, disfrutar del ambiente futbolero y vivir la fiesta mundialista sin salir de la ciudad.

¿Qué habrá en el Fan Fest?

En este evento no solo podrás ver los partidos en un ambiente mundialista, también podrás:



Ver la transmisión en vivo de los juegos

Disfrutar conciertos y música en vivo

Disfrutar de la astronomía local

Vivir actividades interactivas

Disfrutar experiencias relacionadas con el fútbol.

Todo esto lo convierte en una opción accesible para quienes no lograron conseguir boletos para los partidos. Además, es una buena oportunidad para disfrutar de Monterrey, su hospitalidad, su gastronomía y su energía, reuniendo a fans de distintos países en un mismo lugar.