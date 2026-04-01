¿Fortnite x Phineas y Ferb? Epic Games sorprende con un Perry el Ornitorrinco musculoso

Fortnite liberó en sus cuentas oficiales un clip que muestra una nueva skin de Perry el ornitorrinco, pero en versión musculosa, causando furor entre los fans. El anuncio salió a la luz luego de una supuesta filtración que se dio a conocer este 1 de abril de 2026. La noticia ha generado incertidumbre, ya que, recordemos, en Estados Unidos hoy es el “April Fool's Day”, algo así como el Día de los Inocentes en México. Hasta el momento, todo indica que será real y que Perry “Buff” y el Dr. Doofenshmirtz estarán disponibles el 4 de abril. Por el momento, solo podemos esperar a que aparezca o no en la tienda.

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Perry el Ornitorrinco… pero versión gigante y musculoso

Sí, Perry ahora será musculoso. La skin presentada muestra una versión del icónico personaje con un cuerpo exageradamente fuerte, siguiendo la tendencia de Fortnite de “hipermuscularizar” personajes en sus colaboraciones. Sea como sea, los fans están superimpactados y no dejan de hacer memes y pedir que esta skin sea pronto una realidad y no una simple broma.

¿Cómo conseguir las skins?

De acuerdo con la filtración que hicieron los insiders, los skins estarán disponibles a través de la Showdown Series: Solo Battle Royale Cup el próximo 4 de abril. Los mejores jugadores de cada región podrán desbloquear:



Perry musculoso

Dr. Doofenshmirtz

Un crossover que nadie esperaba

Desde hace meses había corrido el rumor de que Fortnite podría traer una colaboración con Phineas y Ferb bajo la manga. Anteriormente, se había pensado que llegaría en 2025, pero parece ser que finalmente será este año y lo hará de una forma que nunca imaginaste.

Una vez más, Fortnite demuestra que no tiene miedo de experimentar, incluso si eso significa convertir a un ornitorrinco superagente secreto en una máquina de músculos.

LEGO Perry the Platypuspic.twitter.com/K8zCP69Hia — FireMonkey (@FireMonkey) April 1, 2026

¿Te gustaría tener esta skin en tu colección?