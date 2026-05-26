Reina el K-Pop: BTS son nombrados Artista del Año en los AMAs 2026; estos fueron los premios que ganaron HOY

Este lunes 25 de mayo se están llevando a cabo los American Music Awards, la premiación que destaca a lo mejor de la industria y es que este último año ha sido uno de los más activos respecto a lo que día a día escuchamos, por lo que la competencia cada vez es mayor entre los artistas.

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Aunque si hablamos de competencia, hay algunos que parecen no tener comparación, pues BTS regresó a esta gala tras 5 años, poco tiempo antes de que los integrantes comenzaran su servicio militar obligatorio y lo que eventualmente significó su pausa de actividades juntos.

BTS regresa en los AMAs

Este día BTS ha sido un gran furor en redes y es que desde hace unas horas se hizo tendencia el hashtag “#BTSonAmas", dejando ver que el ARMY estaba aún al pie del cañón en una de las galas más importantes del año y que fue su reaparición juntos en un evento de este tipo.

El primer punto del comeback de BTS a los AMAs fue cuando le entregaron el premio de La Mejor Artista R&B a SZA, dejando ver la emoción del público por tenerles de vuelta, dejando uno de los mejores momentos de la noche.

BTS conquista los AMAs 2026

Además de el furor que se ha despertado por su aparición y por la presentación vivo en una premiación después de varios años, ellos mismos han comenzado a arrasar con los galardones, pues se han llevado el premio a Canción del Verano por “SWIM”, track que se desprende de ‘ARIRANG’, su último disco de estudio.

Ante tal reconocimiento ante esta categoría que se está inaugurando en esta edición, los chicos no pudieron evitar mostrar su asombro, e incluso nerviosismo, aunque eso no era todo lo que les esperaba...

BTS es elegido como el Artista del Año en los AMAs 2026

Otra de los grandes momentos de la noche fue cuando BTS fueron elegidos como el Artista del Año de los American Music Awards 2026, dejando en shock al ARMY del mundo, pues han sido ellas quienes en ningún momento dudaron del gran alcance que estos podrían tener, el cuál se ha visto reflejado en giras con estadios en sold-out, primeros lugares en listas de reproducción y ahora, como los artistas más queridos de la actualidad.