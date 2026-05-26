AMAs 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la lista de ganadores HOY lunes 25 de mayo con las nominaciones de BTS; resultados online, en línea y por internet

Este lunes 25 de mayo se estará llevando a cabo la edición número 52° de los American Music Awards (AMAs), donde se reconocerá a lo más emblemático de esta industria que año con año le da dirección a nuestras vidas, siendo este arte uno de los más queridos y consumidos de la época moderna.

Entre el furor de la música que ha llegado a nosotros estos últimos meses, uno de los artistas más esperados son BTS, quienes además de presentarse durante la gala, probablemente estarán llevándose a casa algún reconocimiento gracias a su trabajo en ARIRANG.