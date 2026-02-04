El Hombre que ha dirigido Super Bowl, Premios Oscar y Olimpiadas se une al proyecto de BTS y promete un show que podría hacer historia

Tras darse a conocer que el 27 de marzo se estrenará el documental “BTS: El regreso” han comenzado a crecer las expectativas de este nuevo material, ya que recientemente se reveló que el concierto que ofrecerá la banda surcoreana en la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, estará bajo la dirección de Hamish Hamilton, uno de los directores más influyentes en la historia de los espectáculos televisados en vivo.

¿Por qué es tan relevante el trabajo de Hamish Hamilton con BTS en “BTS: El regreso ARIRANG"

El director de origen británico ha destacado por ser el responsable de algunos de los eventos más ambiciosos y técnicamente complejos de la industria del entretenimiento y los cuales lo han consolidado como uno de los directores más confiables para eventos en vivo de alto perfil.

Ahora, trabajar de la mano con BTS apunta que, “BTS: El regreso” no será un reto menor debido a las coreografías, iluminación, pantallas y narrativa que integra la agrupación en sus presentaciones para crear momentos memorables. Con la llegada de Hamilton al equipo creativo solo se puede especular que será un concierto con una experiencia audiovisual sin precedentes que podría elevar la narrativa visual del grupo a otro nivel.

Más allá de la música, lo que está en juego es la construcción de un momento cultural. Si algo ha demostrado Hamilton es que sabe cómo transformar un show en un acontecimiento inolvidable. Y con BTS, el escenario está listo para hacer historia una vez más.

¿Cuáles son los eventos más importantes en los que ha trabajado el director Hamish Hamilton?

El trabajo y estilo de Hamish Hamilton se ha caracterizado por combinar estilo, narrativa cinematográfica, precisión técnica y una sensibilidad especial para capturar emociones en tiempo real y prueba de ello son las presentaciones que van desde el Super Bowl hasta los Oscar.

Medio tiempo del Super Bowl

Desde 2010 ha dirigido múltiples espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, uno de los espectáculos más vistos del planeta. Ha trabajado en las presentaciones que han sido nombradas como icónicas que han estado bajo la presentación de Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, The Weeknd, Rihanna y, Shakira y Jennifer López.

Premios Oscar

Su sello y trabajo se ha visto reflejado en los Premios Oscar, donde la precisión técnica es clave para capturar momentos históricos en tiempo real. Su estilo aporta fluidez cinematográfica a una gala que combina espectáculo, emoción y elegancia.

Victoria’s Secret Fashion Show, Grammy y MTV Video Music Awards

Hamilton también ha estado en ediciones de importantes desfiles como Victoria’s Secret Fashion Showt, también ha estado al frente de importantes entregas de premios musicales y conciertos.

Juegos Olímpicos Londres 2012

Hamilton también ha estado en otro evento deportivo que ha marcado historia, pues en 2012 fue uno de los directores de transmisión de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, eventos de enorme escala que fusionaron cultura, música y despliegue tecnológico ante millones de espectadores en todo el mundo.