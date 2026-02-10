Star Wars tendrá una convención con bazar temático, marcha imperial y sables de luz en CDMX

Si eres un fanático del enorme universo de Star Wars y vives en CDMX, prepárate porque pronto llegará a la ciudad la Convención de Star Wars CDMX. Se trata de uno de los eventos más esperados por los fans del universo de George Lucas, el cual se llevará a cabo el 3 de mayo. En un horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Centro de Convenciones Churubusco.

¿Por qué se celebrará en esta fecha?

La convención se celebrará en el marco del Día Mundial de Star Wars, que se conmemora el 4 de mayo. Recordemos que esta fecha no es casualidad; se celebra ese día por el juego de palabras en inglés entre la famosa frase de “Que la fuerza te acompañe” (May the Force be with you) y con Mayo 4 (May the 4th), quedando la frase final de “May the 4th be with you”, que literalmente es “Que el 4 de mayo esté contigo”.

¿Cuándo será la convención de Star Wars en CDMX?

El evento se llevará a cabo el próximo 3 de mayo de 2026, en un horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. La sede será el Centro de Convenciones Churubusco, el cual está ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

¿Cómo llegar a la convención de Star Wars en CDMX?

Hay varias formas en las que puedes llegar a la convención; si estás pensando en usar transporte público, puedes tomar la Línea 2 del Metro y deberás bajar en General Anaya. Desde ahí solo deberás caminar para llegar al centro de convenciones sobre la Calzada de Tlalpan.

¿Cómo será la convención de Star Wars en CDMX?

Lo que más llama la atención en este evento es la Marcha Imperial, la melodía que marca el inicio del evento cada año. En esta, los fans de Star Wars recorren la Calzada de Tlalpan caracterizados como los personajes más icónicos de la saga. Al finalizar, se toman una foto masiva antes de ingresar al recinto. Los primeros 50 niños recibirán un sable de luz como regalo, mientras que los primeros 100 tendrán sus souvenirs gratuitos.

¿Qué podrás encontrar dentro de la convención?

Dentro del Bazar habrá 150 expositores donde podrás encontrar:



Figuras

Coleccionables

Memorabilia

Peliculas

Posters

¿Quiénes serán los invitados especiales?

Durante el evento podrás conocer a actores de doblaje que dieron vida a varios personajes icónicos de la saga, entre los que destacan:

