Actualizado: Estos son los horarios para el Tecate Pal’ Norte 2026 por día

Este viernes 27 de marzo por fin dará inicio el festival Tecate Pal’ Norte 2026 con una de las ediciones más grandes que ha tenido el festival, pues además de tres días seguidos de mucha, mucha música, se esperan actos históricos que el público de Nuevo León podrá disfrutar.

En los últimos años el Tecate Pal’ Norte se ha destacado como uno de los festivales más importantes de México y Latinoamérica y no es para menos, pues su diversidad musical tiene una mezcla de todo, donde miles de asistentes pasan uno de los mejores fines de semana del año dentro de sus escenarios.

¿Cuáles son los horarios del Tecate Pal' Norte 2026?

Este festival llegará con una de las ediciones más esperadas de los últimos años donde entre lo mejor de la música internacional y nacional nos darán tres días completamente únicos en sus 8 escenarios.

Horarios del Pal' Norte 2026 viernes

Este viernes 27 de marzo podremos ver a artistas como Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, Jackson Wang, Myke Towers, Molotov o Siddhartha.

Horarios del Pal’ Norte 2026 sábado

El sábado 28, en el segundo día de actividades, viviremos a los actos de Guns N’ Roses, Los Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Plan, Cypress Hill, Enjambre, The Warning y más.

Horarios del Pal' Norte 2026 domingo

El último día de música en vivo contará con bandas como The Killers, Zoé, The Lumineers, Halsey, Djo, Omar Courtz, Panteón Rococó, Molotov, Siddhartha, Aitana o Rusowsky.

¿Qué precio tienen los boletos del Tecate Pal' Norte?

Para buenas noticias, aún hay boletos por día y abonos disponibles del Tecate Pal' Norte 2026, el cuál se estará llevando a cabo en el Parque Fundidora y sus precios son los siguientes:

