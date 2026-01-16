Intérprete de KPop Demon Hunters llegará en la Feria de San Marcos 2026 con un concierto GRATIS: fecha y horario de su presentación

Continúan las buenas noticias para los fans mexicanos del K-pop, pues este 15 de enero tras revelarse el cartel de la edición 198 de la Feria Nacional de San Marcos 2026 , se informó que por primera vez idols del k-pop llegarán al escenario del Foro de las Estrellas, asimismo, destacaron la participación de Audrey Nuna, intérprete e integrante del exitoso grupo de animación “K-pop Demon Hunters”.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Audrey Nuna en la Feria de San Marcos 2026?

La cantante y rapera se presentará en la Feria de San Marcos 2026 en Aguascalientes el próximo 2 de mayo a las 22:00 hrs, previo a su participación al escenario llegarán otros fenómenos del K-pop; Malli y Eric Nam , se espera que la estrella de las HUNTR/X se presente ante miles de asistentes en el escenario hidrocálido donde la entrada será gratuita.

Ante esta noticia, el público mexicano espera con ansias su presentación, ya que promete ser una de las noches más exitosas del evento.

Con su actuación en San Marcos, Nuna no sólo reafirmó la influencia global del K-pop, sino también la capacidad de artistas multilingües y multiculturales para conectar con públicos diversos, rompiendo barreras entre géneros y formatos artísticos.

¿Quién es Audrey Nuna, idol del K-pop que se presentará en la Feria Nacional de San Marcos 2026?

Audrey Chu mejor conocida como Audrey Nuna es una cantante, rapera y compositora surcoreana-estadounidense quien ha destacado por su propuesta musical ecléctica que abarca pop, R&B, hip-hop y K-pop saltó a la fama este 2025 con K-pop Demon Hunters . Antes de su rotundo éxito internacional, Nuna estuvo activa en la escena independiente con sencillos que ganaron atención global, lo que le abrió puertas en la industria musical.

Su carrera dio un giro mundial con K-Pop Demon Hunters, la película animada de streaming que se convirtió en un fenómeno global. En esta producción, Nuna presta su voz al personaje Mira y participó en la interpretación de la canción “Golden”, título que dominó las listas internacionales y se mantuvo en la cima del Billboard Global 200 durante semanas.

|Imagen cortesía de Sony Pictures Animation

La película y su banda sonora no solo arrasaron en plataformas de streaming, sino que también obtuvieron reconocimiento en premios importantes, incluyendo nominaciones al Grammy y premios en los Golden Globe por “Golden”, consolidando a Nuna y sus compañeras como una fuerza innovadora dentro y fuera del K-pop animado.