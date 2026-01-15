KPop Demon Hunters: en qué categorías de los Oscar 2026 podría ser nominada y cuándo lo anuncian

KPop Demon Hunters , conocida en español como Las Guerreras K-Pop, se convirtió en un hito mundial en 2025 tras el estreno de su película. Sin embargo, el furor no se ha apagado: en este 2026 sigue arrasando durante la temporada de premios, sorprendiendo al llevarse galardones clave. Esto ha despertado una gran pregunta entre los fans: ¿HUNTR/X podría ser nominada a los Premios Oscar 2026?, ¿en qué categorías competiría… o mejor aún, podría ganar?

Hasta ahora, el filme animado ha pasado por algunas de las ceremonias más importantes y ha superado a fuertes contrincantes en el camino. El logro más destacado, hasta el momento, ha sido llevarse los premios a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original de una Película (“Golden”) en los Globos de Oro 2026.

KPop Demon Hunters podría competir en varias categorías de los premios Oscar 2026 además de Mejor Película Animada.|Crédito: Netflix

También conquistó el Critics Choice Award a Mejor Película de Animación y Mejor Canción, consolidándose como una de las grandes favoritas del año. Además, en febrero se sabrá si suma más triunfos en los Premios Annie, donde está nominada en 10 categorías, consideradas lo mejor de la animación a nivel mundial.

La razón por la que KPop Demon Hunters tiene la mejor canción de una película de 2025

El impacto de KPop Demon Hunters no se limita al cine. La película dominó la lista Billboard Global 200 durante 18 semanas y lideró el Billboard Hot 100 por ocho semanas. Además, hizo historia al convertirse en la primera banda sonora de una película en colocar varias canciones en los rankings, entre ellas “Golden”, “How It’s Done”, “Soda Pop” y “Your Idol”.

Ahora, los pronósticos apuntan a KPop Demon Hunters como una de las grandes contendientes al Oscar , especialmente en Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, aunque enfrenta rivales fuertes como Sinners y F1: La película, que también han destacado en otras premiaciones.

¿En qué categorías del Oscar 2026 podría competir KPop Demon Hunters?

Si el filme cumple con los requisitos de la Academia, incluso podría colarse en categorías como Mejor Película, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Guion Original y Mejores Efectos Visuales.

Catch the Oscars live March 15th on ABC and Hulu, hosted by Conan O’Brien. Expect the unexpected. #Oscars pic.twitter.com/0jUaYQATPZ — The Academy (@TheAcademy) January 2, 2026

No obstante, los verdaderos enfrentamientos entre las películas más exitosas de 2025 se conocerán el jueves 22 de enero de 2026, cuando se anuncien las nominaciones oficiales. Y será el 15 de marzo de 2026 cuando descubramos quién se llevará la gloria y se convertirá en el gran ganador de la noche.