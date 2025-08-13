Día K-pop 2025: Estas son las 7 MEJORES CANCIONES de k-pop que más gustan a los fans mexicanos

México se ha posicionado como uno de los países latinoamericanos que más consumen K-Pop, de acuerdo con los datos que arrojan algunas de las plataformas de audio y video más populares del mundo como Spotify y YouTube. En un día tan emblemático, como el Día del K-pop, para todos los fans de la música coreana, hoy traemos las siete mejores canciones.

Las 7 mejores canciones de K-pop y las favoritas de los fans mexicanos

Aquí están las 7 canciones de k-pop más reproducidas por fans mexicanos, según las cifras y tendencias recientes.

1. “Seven” – Jungkook ft. Latto (BTS)

Por supuesto que un miembro de BTS encabeza la lista. Un éxito global que en México se mantiene en los primeros lugares de reproducciones, gracias a su mezcla de pop fresco y ritmo veraniego.

2. “Super” – SEVENTEEN

SEVENTEEN llega en el segundo lugar de esta lista y es que esta canción tiene todo lo que les gusta a muchos de los fans mexicanos: energía y una coreografía espectacular. Sin duda, una canción que no falta en la fiesta.

3. “Super Shy” – NewJeans

Uno de los grupos femeninos que más escuchan los mexicanos. Las chicas de NewJeans llegaron con esta canción a conquistar el corazón de todos, demostrando todo lo que tiene que ofrecer la nueva generación del K-Pop.

4. “OMG” – NewJeans

Otro track de las chicas de NewJeans que no suelta las primeras posiciones a pesar del paso del tiempo, combinando un beat suave con un estribillo adictivo.

5. “Shut Down” – BLACKPINK

Más de 700 millones de reproducciones en YouTube respaldan este éxito de las chicas de BLACKPINK. El popular cuarteto femenino sigue imbatible en México, y no por nada son una de las favoritas. Este tema mezcla hip hop con música clásica y ha fascinado a los fans.

6. “Like Crazy” – Jimin (BTS)

Una de las melodías más tranquilas que entran en este top. Con un sonido melancólico y envolvente, esta canción ha cautivado a miles de seguidores mexicanos de BTS.

7. “Next Level” – aespa

Las chicas de aespa no pueden quedar fuera de esta lista. Una de las favoritas de su público mexicano es sin duda esta rola, que es una mezcla de pop futurista y giros inesperados, que la hacen una de las favoritas.

Como estas canciones, muchas otras han llegado a aparecer en los charts, y es que lo rítmico de su música y la lealtad de sus fans, demuestran la enorme conexión que tienen los idols con nuestro país.

