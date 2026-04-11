VIDEO | LP se vuelve viral con su visita a CDMX disfrutando de “Bésame mucho”

La cantante LP se volvió viral luego de compartir un video desde un restaurante en la Roma Norte, en la Ciudad de México, donde aparece disfrutando del clásico mexicano “Bésame mucho” interpretado por un grupo de boleros. El momento ocurrió en una visita reciente y rápidamente captó la atención de fans, quienes comenzaron a especular sobre su presencia en el país.

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¿Cómo fue la visita de LP que conquisto las redes sociales?

El video viral muestra a la cantante relajada, disfrutando del ambiente y conectando con la música mexicana. La frase que acompañó su publicación decía: “Bésame Mexico City”, la cual fue suficiente para encender las redes y poner a sonreír a sus fans.

¿Qué hacía LP en la Ciudad de México?

Hasta el momento, se desconoce el motivo de su visita. Sin embargo, a los fans no se les escapa nada y han surgido varias teorías, entre las que destacan vacaciones, la posible grabación de algún nuevo material y, por último, algún proyecto relacionado con nuestro país.

El amor que tiene LP por México

La verdad es que la cantante no es ajena al país. Ella ha construido una relación muy cercana con el público mexicano, llenando conciertos. Además, se sabe que ella frecuenta el país y se la pasa regresando constantemente. No por nada, canciones como Lost on You la consolidaron como una favorita en México.

LP para el Tecate Emblema 2026

Algo es seguro: LP regresará oficialmente a los escenarios mexicanos el 16 de mayo de 2026 en el Tecate Emblema 2026. El evento se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más importantes del país. Aunque los fans no pudieron coincidir con ella en la última visita que hizo al país, la esperanza es lo último que muere y durante este famoso festival de música seguro la podrás ver y disfrutar de su música.

¿Cuál es tu canción favorita de LP?