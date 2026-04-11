Antony Starr confiesa que ya no puede escapar de Homelander de The Boys… es VÍCTIMA de bromas pesadas en la vida real

Con la última temporada de The Boys en curso, el actor Antony Starr ha dado diversas entrevistas. Recientemente, reveló que desde que interpreta a Homelander en la popular serie, se ha convertido en blanco constante de bromas en la vida real, especialmente con un detalle muy peculiar: la leche. Según contó, que sobre todo en restaurantes, los meseros suelen ofrecerle esta bebida como referencia directa a su personaje. Lejos de molestarse, suele reír y sorprenderse del enorme impacto cultural que ha tenido la serie, sobre todo en su temporada final estrenada este mes de abril de 2026.

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Antony Starr reveló cómo ha sido su vida desde Homelander

Aunque la broma se repite constantemente, el actor la toma con mucho humor. “Los meseros se hacen los tranquilos… y luego dicen: ¿le traigo leche?”, explicó. Reveló que siempre capta de inmediato el chiste y la referencia, pero al final siempre rechaza la bebida. Esto deja en claro que Homelander es uno de los villanos más icónicos de la televisión reciente, no solo porque está obsesionado por la leche, sino porque es uno de los más perturbadores, lo que lo hace inolvidable.

¿Cada cuándo se estrena capítulo nuevo de la quinta temporada de The Boys?

La última temporada de la serie ya está disponible en Amazon Prime Video y se estrenó desde el 8 de abril. La serie sale semanalmente, es decir, un nuevo episodio cada miércoles. El último episodio y el gran final de la temporada llega el 20 de mayo de 2026.

¿Qué sigue para Antony Starr cuando termine la serie?

Antony Starr también reveló que, después de despedirse de Homelander, ya tiene nuevo proyecto. Se trata de Breakers, una serie donde interpretará a un líder de surfistas en Australia en una historia de thriller psicológico. El actor espera dar un giro con este personaje a su carrera, ya que, recordemos, muchos actores se les recuerda por un solo papel y es que su trabajo como Homelander lo ha marcado para siempre para muchos fans.