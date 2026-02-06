Luto en la música: Muere ganador de 6 Grammys a los 90 años

La industria de la música se encuentra de luto por la muerte de LaMonte McLemore, músico fundador de la banda The 5th Dimension y ganador del Grammy en 6 ocasiones. Tenía 90 años de edad.

Se sabe que el músico de pop-soul murió el 3 de febrero en su casa de Las Vegas, de causas naturales y años después de haber sufrido un derrame cerebral. Falleció acompañado por su esposa desde hace 30 años y rodeado de su familia.

Quién era LaMonte McLemore, músico ganador de Grammys que murió a los 90

Se destacó como uno de los 5 vocalistas del grupo llamado The 5th Dimension, que ganó fama y reconocimiento entre finales de los 60 y principios de los 70. La banda de pop-soul tuvo éxitos como "Up, Up and Away" y "Aquarius/Let the Sunshine In".

Con The 5th Dimension, LaMonte McLemore ganó el premio de Grabación del Año de los Grammy en 1968 y en 1970; en total tuvieron 6 premios Grammy . En 1991 ingresaron al Paseo de la Fama de Hollywood.

LaMonte McLemore era originario de St. Louis, Missouri, y sirvió a la Marina de Estados Unidos como fotógrafo aéreo; también llegó a hacer fotografía deportiva y probar suerte en el beisbol antes de iniciar su carrera musical.

Fue en Los Ángeles donde fundó la agrupación que lo llevó a la fama, junto a Billy Davis Jr., Florence LaRue, Marilyn McCoo y Ron Townson. The 5th Dimension llegó a hacer gira internacional y tocar más allá de la llamada Cortina de Hierro.

"Todos los que lo conocimos y amamos definitivamente extrañaremos su energía y maravilloso sentido del humor", dijeron sus excompañeros de banda Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. en un comunicado conjunto.

"Éramos más como hermano y hermana que compañeros de banda", dijo Marilyn McCoo. "Su ausencia me ha enseñado la magnitud de lo que significaba para mí y el amor que se quedará en mi corazón para siempre".

Ron Townson fue el primer integrante de The 5th Dimension en morir, en 2001.