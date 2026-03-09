LUTO EN EL ROCK: Muere querido cantante por cáncer cerebral; tenía campaña de recaudación para sus tratamientos

Este lunes 9 de marzo iniciamos la semana con una triste noticia para la música rock: murió Tommy DeCarlo, vocalista de la banda Boston por cerca de 20 años. El cantante de 60 años luchaba contra el cáncer cerebral y había iniciado una campaña en GoFundMe para solventar los gastos de su tratamiento.

El fallecimiento se dio a conocer mediante un comunicado en Facebook compartido por la esposa del músico, Annie, y sus dos hijos, Talia y Tommy Jr. "Él luchó con una increíble fuerza y coraje hasta el final", dice la publicación. "Durante este momento difícil, pedimos a fans y amigos que respeten la privacidad de la familia mientras estamos de luto y nos brindamos apoyo".

Fue en septiembre de 2025 que Tommy DeCarlo fue diagnosticado con cáncer cerebral. Su familia había iniciado una campaña de recaudación de fondos que antes del fallecimiento había conseguido más de 56 mil dólares.

Quién era Tommy DeCarlo, vocalista de la banda Boston

Tommy DeCarlo se unió a la banda Boston luego de que el vocalista y miembro fundador, Brad Delp, se quitara la vida en 2007, de acuerdo con Page Six. Recordemos que entre los hits de esta agrupación, que alcanzó la fama por primera vez a mediados de los 70, se encuentran las canciones "More than a feeling", "Peace of mind", "Don't look back" y "Amanda".

Antes de formar parte de Boston, fue uno de sus fans. Llegó a decir que había encontrado su propia voz inspirado en Brad Delp y que creció escuchando a la banda; su formación incluía haber sido integrante de un coro y aprendido piano por sí mismo, indica Rolling Stone.

Su contacto con la banda se dio en 2007 porque Tommy DeCarlo mandó vía MySpace un tributo musical para Delp, el cual incluía una canción de su autoría y varios covers. Tom Scholz, guitarrista y líder de Boston, lo contactó para formar parte de un show en homenaje al vocalista original y eventualmente DeCarlo se volvió miembro permanente de la banda.

