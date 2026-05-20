¿Malas noticias para los fans mexicanos de Harry Styles? Tienes que saber esto antes de ir al concierto en CDMX

La gira de conciertos de Harry Styles comenzó en Ámsterdam, Países Bajos, con ocho fechas pactadas. Este evento fue especialmente importante para los fans del exintegrante de One Direction porque finalmente se reveló cómo es el escenario, cuál fue el setlist de canciones y algunos “errores” en la producción. Sin embargo, para mala suerte de algunos asistentes, surgió un detalle que podría poner en alerta a las y los fans mexicanos: las quejas por la visibilidad del escenario.

De acuerdo con reportes de Variety, varios de fans que acudieron al concierto del cantante de “Golden” aseguraron que existe “mala visibilidad” en algunas zonas VIP de la gira “Together Together”.

Según Billboard, varios asistentes señalaron que tenían la vista parcialmente obstruida por las pasarelas elevadas de aproximadamente tres metros de altura que rodean parte de la pista del estadio. En redes sociales como TikTok, X (Twitter) e Instagram comenzaron a circular videos mostrando cómo luce el show desde esos lugares.

Harry participó en todos esos maratones para poder correr en todo el escenario pic.twitter.com/YotFBAKDV3 — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) May 17, 2026

Las críticas llegaron rápidamente hasta el equipo de Harry Styles, quienes respondieron mediante un comunicado enviado a la prensa.

¿Qué dijo Harry Styles sobre las quejas del escenario?

El equipo de producción de la gira “Together Together” de Harry Tyles explicó que el diseño del escenario fue creado para “brindar a los fans mayor libertad de movimiento y la posibilidad de disfrutar el espectáculo desde distintos puntos”, alejándose del formato tradicional donde todo el público mira únicamente hacia un mismo escenario frontal.

No obstante, también reconocieron las molestias provocadas por algunas rampas y estructuras elevadas. En el comunicado dijeron que las zonas señaladas por los asistentes “están siendo revisadas cuidadosamente” y que, en caso de detectar problemas importantes de visibilidad, buscarán hacer modificaciones sin comprometer las normas de seguridad.

¿Habrá problemas en el concierto de Harry Styles en CDMX?

Harry Styles tiene programados seis conciertos en el Estadio GNP Seguros durante julio y agosto de 2026, por lo que todavía habrá que esperar para saber si el escenario sufrirá cambios o mantendrá el mismo diseño visto en Europa.

Aun así, algunos asistentes al concierto inaugural en Ámsterdam comentaron a Variety que el cantante rara vez permanecía oculto por mucho tiempo detrás de las estructuras y que bastaba con moverse ligeramente de posición para recuperar una buena vista del espectáculo.