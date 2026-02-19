BLACKPINK revela el póster oficial de Deadline, su nuevo mini álbum tras casi cuatro años

No podemos con la emoción y es que las chicas de BLACKPINK revelaron a través de sus redes sociales un nuevo póster confirmando el regreso de su esperado álbum. Hay que tomar en cuenta las diferencias horarias, por lo que el nuevo mini álbum llegará a México el 26 de febrero de 2026 a las 11:00 PM (hora del centro de México), ya que el lanzamiento global está programado para el 27 de febrero a las 12 AM EST / 2 PM KST.

También te puede interesar: J-Hope cumple años: 7 veces que el 'Sol de BTS' rompió las reglas de la moda masculina e impuso tendencia

BLACKPINK presenta el póster de Deadline

Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa sorprendieron a los fans con la imagen promocional de su tercer mini álbum. De inmediato se puede percibir que el diseño mantiene una estética elegante y poderosa, lo que refuerza la idea de que este proyecto es todo un evento y representa un momento clave en la carrera del grupo.

|Crédito: Instagram BLACKPINK

Antes de que se revelara el póster, YG Entertainment remarcó que este nuevo mini álbum es un encuentro entre la historia global del K-pop y la identidad cultural coreana. Las chicas apostaron por brindar una experiencia que mezcla música, concepto visual y narrativa artística.

Qué canciones tendrá el mini álbum

Si ya quieres escuchar esta nueva etapa de BLACKPINK prepárate, pues su EP incluye cinco canciones, entre ellas el tema principal titulado “GO”, además del exitoso sencillo pre-lanzado “JUMP”, que alcanzó el número 1 del Billboard Global 200. También podremos encontrar las canciones de: Me and My, Champion y Fxxxboy.

El regreso más esperado después de Born Pink

En 2022 lanzaron su álbum Born Pink y desde entonces BLACKPINK no había publicado un proyecto grupal de larga duración. La buena noticia es que estos casi cuatro años no fueron en balde. YG reveló que durante este tiempo la agrupación y la compañía lo dieron todo para poder dar a su público la música de la más alta calidad. También recordemos que ellas no estuvieron inactivas del todo, pues hace poco cerraron su gira mundial que recorrió un total de 16 ciudades.

¿Qué significa este comeback para BLACKPINK?

Este nuevo mini álbum llega en el mejor momento para las artistas, pues han crecido y fortalecido sus carreras como solistas. Este regreso es un punto de inflexión, una celebración de su camino recorrido y una oportunidad perfecta para ver cuánto han crecido para esta nueva etapa.