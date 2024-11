¡Ya viene Navidad! Mariah Carey celebra el inicio de la temporada navideña con un giro especial

Finalmente, llegó noviembre en este 2024 y Mariah Carey quiso celebrar de manera especial el final de Halloween y arrancar con la Navidad de una forma muy especial. Recordemos que ya es toda una tradición que la cantante anuncie el inicio de la temporada navideña con su famoso “It’s Time”. Millones de personas están al pendiente cada año, pues, la voz de Mariah Carey es todo un símbolo para estas fechas.

Este año la cantante estaba muy inspirada y decidió hacer algo diferente y cerrar el Halloween de una manera muy especial, pues decidió disfrazarse de Morticia Addams (Los Locos Addams) y con esto marcar el fin de la Noche de Brujas y el arranque de la Navidad. La famosa cantante invitó a sus seguidores a desempolvar adornos y árboles de Navidad.

Por medio de su cuenta de Instagram, Carey, compartió un video en el que aparece con un vestido negro y entallado, con su cabello largo y lacio como la icónica Morticia Addams. Junto a un actor que se parece a Homero Addams, pone fin a la temporada del Halloween y abre paso a la magia navideña, donde ella aparece con un vestido rojo y su compañero se transforma en un muñeco de nieve bailarín.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Mariah Carey?

Mariah Carey ha tenido una carrera muy exitosa gracias a su extraordinaria voz. Varios de sus temas se han convertido en clásicos del pop y el R&B. Aquí te presentaremos algunas de sus canciones más famosas y reconocidas en el mundo:

1. “All I Want for Christmas Is You” (1994)

Esta es probable la canción navideña más conocida a nivel mundial y siempre entra a la lista de éxitos en las fiestas decembrinas.

2. “Hero” (1993)

Una canción que te dará la fuerza y la inspiración que necesitas. Es una de sus canciones más emblemáticas y siempre la interpreta en momentos importantes.

3. “Without You” (1993)

Un cover que es mundialmente conocido con su emotiva interpretación vocal.

4. “Fantasy” (1995)

Este es uno de los éxitos más importantes de los 90, el cual deja clara su influencia en el pop de esa época.

5. “We Belong Together” (2005)

Este tema permaneció 14 semanas en el número uno de Billboard.

6. “Always Be My Baby” (1996)

Con su ritmo pegadizo y romántico, se ha convertido en una de las favoritas de sus fanáticos.

7. “Vision of Love” (1990)

Fue su sencillo debut y la catapultó al estrellato.

8. “One Sweet Day” (con Boyz II Men) (1995)

Esta colaboración fue un hit impresionante, manteniéndose en el número uno durante 16 semanas.

9. “Emotions” (1991)

Es conocida por sus notas extremadamente altas y su rango vocal.

10. “My All” (1997)

Popular por su estilo sensual y la intensidad emocional de su interpretación.

