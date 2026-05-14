Muere legendario músico nominado al Grammy, a los 90; lo compararon con Mozart

Este jueves 14 de mayo se confirmó la muerte del emblemático músico de soul Clarence Carter, quien alcanzó la fama en los años 60 y 70 con éxitos como "Patches" y "Slip away". Sus obras formaron parte de películas icónicas y trabajó con directores como William Friedkin ("El exorcista"), quien lo llamó "el Mozart de la música sureña".

El músico falleció luego de ser diagnosticado con cáncer de próstata en etapa 4; tuvo complicaciones, además, de una neumonía, de acuerdo con Deadline. Tenía 90 años de edad. Quienes confirmaron la muerte a la revista Rolling Stone fueron Rodney Hall, presidente de Fame Studios, y Candi Staton, exesposa de Carter.

Quién era Clarence Carter

Nacido en 1936, en la ciudad de Montgomery, Alabama (Estados Unidos), Clarence Carter tuvo una discapacidad visual que perduró por toda su vida. Sin embargo, siendo todavía niño aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta; también estudió en el Instituto de Alabama para Ciegos y Sordos, y llegó a titularse en Música dentro de la Universidad del Estado de Alabama.

Comenzó a triunfar en las listas de éxitos dedicadas al género R&B en los años 60, para después alcanzar uno de los picos de su carrera con la canción "Slip away" (1968), que trataba de un hombre pidiendo un encuentro secreto con su amante, quien estaba casada. En 1970 llegó su mayor éxito, su versión de "Patches", tema que ganó el Grammy y alcanzó el puesto 4 en el Billboard Hot 100; previamente había sido grabado por Chairmen of the Board.

Como recopila Deadline, Clarence Carter también lanzó varias canciones subidas de tono que en su época fueron vetadas de la radio, pero alcanzaron la fama años después por ser utilizadas en películas. Entre ellas se encuentran "Back door Santa" y "Stroking", que apareció en el soundtrack de "El profesor chiflado" (1996) y en la película "Killer Joe" de William Friedkin. Este último, el cineasta que hizo "El exorcista", llamó a Carter "el Mozart de la música sureña".

