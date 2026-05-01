OFICIAL: Ocesa define si se necesita MEMBRESÍA para comprar boletos para BTS en México 2026, en la liberación del sábado 2 de mayo

Este viernes 1° de mayo se anunció de manera oficial que se liberará una cantidad limitada de boletos para los conciertos de BTS en México. Ya se han comenzado a manifestar algunas dudas sobre la compra, algunas de las cuales te responderemos aquí. Entre las preguntas se encuentra si necesitas alguna membresía para acceder a la plataforma de venta.

BTS se presentará en México este 7, 9 y 10 de mayo. La sede será el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México. Previamente se había dado a conocer que los boletos estaban agotados, pero ahora sabemos que habrá una cantidad limitada disponible el sábado 2 de mayo; estos boletos estarán disponibles por ajustes de producción y por ventas canceladas por conflictos con los términos de compra.

¿Necesitas membresía para comprar boletos para BTS en México?

En la sección de comentarios de la publicación oficial, algunas fans preguntaron si se necesitará membresía para acceder a la compra del 2 de mayo. Recordemos que originalmente para las preventas, hace unos meses, era necesario contar con la Army Membership.

"Cualquier fan puede unirse a la fila. Ten en cuenta que el inventario es muy limitado y que los boletos se venden por orden de llegada", respondió Ocesa desde una de sus cuentas oficiales.

A qué hora se liberarán los boletos de BTS en México, este 2 de mayo

De acuerdo con el anuncio oficial, el 2 de mayo a las 2:00 P.M. se llevará a cabo la venta. La recomendación es conectarse 30 minutos antes, pues la cantidad de boletos es muy pequeña y la demanda es grande, además de que se venderán con el esquema del primero en llegar, primero en ser atendido.