¡Al fin! Tras meses de espera y semanas de rumores, el Corona Capital finalmente ha revelado el cartel para la edición de este 2026. La cita será el próximo 20, 21 y 22 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y aquí te compartimos 3 bandas que NO te puedes perder y no… No estamos hablando de los headliners.

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Corona Capital 2026: este es el cartel oficial del festival

Este año, el cartel está encabezado por Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, mientras que otros grandes nombres del line-up incluyen agrupaciones como Mumford & Sons, The Kooks, The Offspring, Pierce the Veil, The XX, Lola Young y Lil Yachty, por mencionar algunos. Aquí te compartimos el cartel completo para que le eches un vistazo:

3 bandas que NO te puedes perder en el Corona Capital 2026 y no son headliners

Si bien el cartel cuenta con grandes headliners, las letras chiquitas también vienen con grandes propuestas. Estas son 3 bandas que NO te puedes perder esta edición del Corona Capital:

Grace Ives

Fecha: 20 de noviembre

Sin duda, una de las mejores propuestas. Esta cantautora estadounidense no ha recibido más que críticas positivas en medios especializados, como Stereogum y Pitchfork. Su género abarca desde el pop alternativo hasta el indietronic, dando como resultado una propuesta completamente experimental y enérgica.

Balu Brigada

Fecha: 21 de noviembre

Originarios de Nueva Zelanda, esta agrupación se ha posicionado como una de las más prometedoras en la industria del indie rock. La agrupación ganó reconocimiento tras ser teloneros de Twenty One Pilots y ese año vuelven juntos para el segundo día del festival.

Angine de Poitrine

Fecha: 22 de noviembre

Esta es una de las propuestas más llamativas y, probablemente, la que mayores expectativas ha generado. Se trata de un dúo canadiense de rock experimental que ha cautivado a miles de escuchas alrededor del globo desde el anonimato. ¡Checa su propuesta!