¿Matrimonio en RIESGO? Taylor Swift y Travis Kelce podrían RETRASAR su boda por estos motivos

Recientemente se dió a conocer que una de las estrellas de pop más importantes y reconocidas de toda la industria musical, Taylor Swift y el ala cerrada del equipo Kansas City Chiefs de la NFL, Travis Kelce , quien es prometido de la cantante están resolviendo otros asuntos que no tienen nada que ver con la planeación de su boda, aquí te contamos de qué se trata.

Taylor Swift y Travis Kelce: ¿Por qué podrían retrasar su boda?

De acuerdo con el medio Daily Mail la intérprete de “Look What You Made Me Do”, “Style”, “Lover”, “Shake It Off” y quién triunfó mundialmente con su gira “The Eras Tour”, Taylor Swift actualmente está invirtiendo su tiempo en apoyar a su prometido Travis Kelce ya que el jugador de fútbol americano ha estado pasado por un momento complicado en su carrera profesional debido a las derrotas que su equipo ha tenido además de que se enfrenta con una serie de rumores que afirman que su carrera va a terminar. A pesar de que no hay información confirmada por parte del deportista se sabe que en marzo dará información a su equipo.

Lo anterior es una de las razones por las que Taylor Swift no ha querido llenar la agenda de su prometido con la planeación de la boda y ha preferido concentrarse en apoyarlo moralmente así como demostrarle todo su cariño ya que de acuerdo con el mismo medio tanto Taylor como Travis tienen grandes proyectos a futuro.

Taylor Swift: ¿Tendrá una participación en el medio tiempo del Super Bowl 2026?

Aunque Taylor Swift es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, Bad Bunny es el artista que protagonizará el momento musical del medio tiempo del Super Bowl 2026. Aún no se sabe quiénes serán los invitados del puertorriqueño, pero hasta el momento Taylor Swift no ha confirmado su asistencia ni mucho menos una participación.

Por otro lado, el prometido de Taylor Swift; Travis Kelce quedó fuera de la participación debido a que su equipo Kansas City Chiefs quedó fuera del Super Bowl. Sin embargo, el evento más importante de fútbol en Estados Unidos siempre cuenta con la presencia de grandes celebridades del medio del espectáculo por lo que hay posibilidades de ver a la artista ganadora de 14 Grammys presente en el Super Bowl.