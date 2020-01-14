Rosalía engaña a Kylie Jenner después de sellar su amor con ‘anillo de compromiso’.

Después de sellar su amistad con un un emoji de anillo de compromiso junto a Kylie Jenner, Rosalía fue vista con Mariah Angeliq compartiendo un romántico beso después del concierto de la famosa española.

La cantante de Con Altura le dió un beso en la boca a su amiga y personas cercanas al momento aseguran que Rosalía gritó "Mariah es mía".

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El hecho se da después de que el pasado domingo la cantante y la empresaria compartieron un tierno momento donde se les ve abrazadas. “Dije que sí”, fue la descripción que acompañó a la publicación de un supuesto compromiso matrimonial.

Mariah Angeliq es una celebridad de sangre cubana y puertorriqueña. La cantante y compositora es reconocida por el tema Malo y el remix Amorfoda de Bad Bunny.

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