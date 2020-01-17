FOTOS: Suzy Cortez, Miss BumBum, se tatuó el rostro de Messi cerca de zona íntima. ¿Qué opina el jugador?

Suzy Cortez, quien es una modelo brasileña, se hizo tendencia en redes sociales al mostrar un par de fotos donde presume su nuevo tatuaje con el rostro de Lionel Messi.

No es un secreto que la ex Miss BumBum tiene cierta atracción por el jugador del Barcelona, pues la modelo impactó al tatuarse el rostro del delantero.

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Suzy Cortez es una ferviente seguidora del jugador argentino y llevó su fanatismo a otro nivel al colocar el rostro de Messi cerca de su parte íntima.

Rápidamente, sus seguidores comentaron y halagaron su nuevo tatuaje, pues también dejó ver su gran silueta.

Hasta el momento, se desconoce si Lionel Messi ha contactado a la modelo brasileña o si ha visto el tatuaje que la brasileña se hizo en su honor.

MIRA LAS IMÁGENES:

Miss BumBum Suzy Cortez risks Lionel Messi’s wife’s wrath by getting tattoo of Barcelona hero’s face on her groin https://t.co/4OI5ZEnzuz — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 14, 2020

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