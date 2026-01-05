Las 3 artistas que tienen más de 300 millones de reproducciones en Spotify en 2025

El 2025 nos dejó bastante movimiento en el ámbito musical, y con mucho material por parte de los cantantes que deslumbraron con su talento; sin embargo, sólo 3 artistas mujeres pudieron tener más de 300 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify en el año pasado y aquí te diremos de quiénes se tratan.

¿Quiénes son las 3 artistas que tuvieron más de 300 reproducciones en Spotify en el 2025?

Rihanna encabeza la lista de las 3 artistas con más de 300 reproducciones en Spotify en el 2025 con 9 canciones; le sigue Taylor Swift y Lady Gaga con 8 temas. Esta última se impuso durante el pasado año con un creativo pop mundial, y al mes junta de acuerdo con la misma plataforma de música, 97,7 millones de reproducciones.

Taylor Swift suma 113,9 millones de reproducciones al mes en Spotify y Rihanna con 102,6 millones de reproducciones; los números pueden ser variados en cuanto a las canciones más sonadas de cada una de ellas, sin embargo, ellas son las que siguen marcando historia en el ámbito musical.

¿Quiénes fueron los artistas más escuchados del 2025?

Bruno Mars rompió un récord más en el 2025, y esto lo hizo convertirse en uno de los artistas que superó los 150 millones de oyentes al mes en la plataforma de Spotify. Este éxito se lo debe a su álbum Die With a Smile, y a su dueto con Lady Gaga en APT.

The Weeknd juntó 125,8 millones de oyentes mensuales; el cantante fue uno de los más influyentes en el pasado año gracias a su mezcla R&B, pero su álbum más nuevo generó un enganche entre los amantes de la música muy bueno.

En esta lista vuelve a aparecer Lady Gaga, quien fue considerada como La Reina del Pop en el 2025. Con sus millones de oyentes mensuales, la estadounidense puso superar a Ariana Grande como la artista femenina con más personas que las escuchan, y su colaboración con Bruno Mars y su nuevo sencillo han sido importantes en este logro.

Bad Bunny quedó en el séptimo sitio con 93,2 millones de oyentes al mes, y es que el líder del reggaetón siguió cautivando y poniendo a bailar a todos con su ritmo; pero su álbum Debí Tirar Más Fotos, lo colocó en esta lista selecta de los artistas más escuchados en el 2025.

