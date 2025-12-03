¡Orgullo nacional! Esta es la BANDA MEXICANA que entró al top GLOBAL del Spotify Wrapped 2025

Este 3 de diciembre llegó la dinámica más esperada del año para todos los consumidores de música, ya que Spotify reveló los artistas y canciones más escuchadas a nivel global, así como las preferencias de cada usuario, de acuerdo con la plataforma más de 700 millones de oyentes sintonizaron Spotify durante todo el 2025.

¿Quién se coronó en el Spotify Wrapped 2025?

Por cuarta vez, Bad Bunny volvió a la cima. Tras sus victorias en 2020, 2021 y 2022, regresó para reclamar su trono como artista global #1 con nada menos que 19.800 millones de streams.

Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió en el disco más escuchado del planeta. Tanto así, que Spotify le armó fiesta mundial: campaña global, cortometraje (Leap Year), activaciones especiales y hasta sorpresas escondidas dentro de la app.

Tras el posicionamiento del Conejo Malo, se encuentra en el top cinco el nombre de artistas fuertes, sin embargo en el top diez destaca la presencia de un grupo mexicano, sí, así como lo leíste el regional mexicano enamoró varios oídos.

Taylor Swift,

The Weeknd

Drake

Billie Eilish

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ariana Grande

Arijit Singh

Fuerza Regida



¡No hay quien los pare! Fuerza Regida se cuela en el top 10 global

La verdadera sorpresa del año fue la entrada de Fuerza Regida al puesto #10 global, un logro histórico para los corridos y la música mexicana en general.

Mientras el mundo estaba ocupado con pop, reggaetón y R&B, la banda llegó silenciosa pero poderosa, acumulando millones y millones de streams hasta abrirse paso entre los gigantes.

Su éxito demuestra algo claro: la música mexicana sigue conquistando el planeta y no piensa dar pasos atrás. Entre colaboraciones explosivas, giras reventadas y una presencia digital imparable, Fuerza Regida logró lo que muchos pensaban imposible: competir mano a mano con los nombres más grandes del planeta.