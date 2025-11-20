Spotify Wrapped 2025: Así puedes saber cuáles fueron los artistas que mas escuchaste en el año

Durante los últimos años, la plataforma de streaming, Spotify ha acostumbrado a sus usuarios a presentar el Spotify Wrapped el cuál es un resumen de tu año en donde se hace un resumen “personalizado” de tu año musical, donde se abordan algunos gráficos que nos muestran nuestros tiempos y preferencias a la hora de escuchar música.

El Spotify Wrapped, muestra cuáles fueron tus artistas, géneros, canciones y podcasts más escuchados en todo el año y como esta estadística viene al mismo tiempo para todos los usuarios se ha vuelto casi una tradición como “cierre de año”.

¿Cuándo será el Spotify Wrapped?

Si usas Spotify y tienes ganas de tener un resumen personalizado y compartir las historias respecto a tus géneros favoritos y tu top de canciones y artistas, lo más probable es que ya estés al pendiente del inicio de esta app, pues cabe mencionar que este recuento llega a finales de noviembre o en los primeros días del mes de diciembre.

Aunque el Spotify Wrapped se ha ganado la fama de ser una especie de recopilación anual de datos, en realidad solo se toma en cuenta la actividad del 1 de enero hasta el 31 de octubre para un año determinado.

Esta campaña se hizo por primera vez en diciembre de 2016 y ha sido promovida en todos los diciembres desde ese año y en 2017, se amplió para incluir artistas en Spotify además de consumidores; en 2018, se añadió de manera oficial a la aplicación.

¿Cuáles son los artistas que te podrían salir en tu Spotify Wrapped?

Sabemos que cada persona tiene gustos distintos y es muy complicado, si no es que imposible que todos tengamos el mismo gusto musical pero sin duda los artistas que más saldrán en Wrapped podrían ser Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny y Drake ya que en los últimos años han sido los más escuchados.

Otros artistas como Billie Eilish, Travis Scott, Karol G, Peso Pluma, Kanye West, Ariana Grande y Feid han crecido en popularidad, sobre todo por sus giras mundiales o por su actividad dentro del estudio.