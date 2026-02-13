Muere rapero mexicano Milkman; Belinda ayudó en la recaudación de fondos para su recuperación

El pasado jueves 12 febrero lamentablemente el rapero mexicano Óscar Botello perdió la vida luego de enfrentar graves complicaciones médicas. La noticia fue dada a través de una historia de la cuenta de instagram de su hermano Enrique Botello García, conocido como Kiks.

¿Qué dijo el hermano de Milkman sobre la muerte de su hermano?

A través de redes sociales Kiks dijo “Milk se fue rodeado de amigos, que son más que amigos son hermanos, son familia”. Además agradeció profundamente a las personas que donaron sangre, dinero y que siempre estuvieron al tanto del estado de salud de su hermano. Por otro lado, expresó que su hermano dejó un legado muy grande y que seguirá presente a través de la música que creó así como de su arte.

¿Quién fue Milkman?

El rapero mexicano Óscar Botello, mejor conocido como Milkman fue un reconocido artista que destacó como productor y creativo mexicano. Trabajó con J Balvin para su portada de Oasis, Vibras y Energía. En 2022 lanzó su Art Toy “Meteoro” una figura de vinilo (de la que solo había 300 piezas). Dicha obra plasmaba conceptos sobre felicidad y tristeza. Fue tan grande que se expuso en el festival de Coachella. Por otro lado, el artista lanzó el movimiento de “Recreo”, el cual buscaba dar a conocer aún más la escena urbana y todo lo que gira en torno a ella a través de eventos con música y un estilo muy particular.

Debido a complicaciones médicas el artista fue sometido a cirugías, pero desafortunadamente no contaba con un seguro médico por lo que tuvo que pedir apoyo económico. Una de las artistas que se sumó a la causa y ayuda de recaudación de fondos fue Belinda, quien compartió que su amigo se encontraba atravesando una situación muy delicada de salud por lo que pedía a las personas que se sumarán y apoyaran económicamente al rapero para que lograra recuperarse y salir adelante. El artista estuvo en terapia intensiva y entubado. Sin embargo, su familia siempre estuvo presente y a lado de él en todo momento.

Sin duda el legado de Milkman vivirá para siempre ya que sus obras impactaron el arte contemporáneo y las colaboraciones que hizo quedarán en la memoria de todos sus fans ya que siempre transmitió una estética muy particular así como grandes mensajes a través de sus obras.